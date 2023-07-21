Samanyolu Haber /Gündem / Sicilya açıklarında 5,3 ton kokain ele geçirildi: Geminin istikameti Türkiye /21 Temmuz 2023 15:59

Sicilya açıklarında 5,3 ton kokain ele geçirildi: Geminin istikameti Türkiye

İtalya polisi, Sicilya adası açıklarında bir ticari gemiden balıkçı teknesine denizde uyuşturucu nakli sırasında 5,3 ton kokain ele geçirdiğini duyurdu.

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BBC Türkçe’ye konuşan polis yetkilileri, Palau bandıralı ticari geminin, yükünü boşalttıktan sonraki varış noktasının Türkiye olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Salı gecesi düzenlenen operasyonla ele geçirilen kokain, bugüne kadar ülke sınırlarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar.

Polis, kokainin İtalya iç pazarı için taşındığını ve toplam piyasa değerinin 850 milyon euroyu aştığını belirtti.

Mali Polis’in açıklamasında ticari geminin kalkış ve varış limanları belirtilmezken, BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Albay Gianluca Angelini, geminin nihai varış noktasının Türkiye olarak göründüğünü söyledi.

Angelini, ‘Plutus’ isimli geminin Güney Amerika’dan, muhtemelen Venezuela ya da Trinidad’dan denize açıldığını da belirtti.

Uçakların da katılımıyla düzenlenen operasyon, Sicilya açıklarında, İtalya karasularının sınır hattında beklemede olan Palau bandıralı ticari gemiye bir balıkçı teknesinin yaklaşmasıyla başlatıldı.

Balıkçı teknesinin, İtalya’nın güneyindeki Calabria kıyılarından hareket ettiği tespit edildi.

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