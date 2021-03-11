Erdoğan faturayı bakanlara kesecek

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinenin başarısızlığından rahatsız olduğunu yazdı. Sarıkaya "Görünen o ki AK Parti’nin 24 Mart’taki 7. Olağan Kongresi öncesi veya sonrasında MKYK ile birlikte kabine değişikliği de olası" iddiasında bulundu.





Muharrem Sarıkaya, köşe yazısında Tayyip Erdoğan'ın kabinedeki bakanlar hakkındaki görüşlerini aktardı. Yazısında, "AKP çevrelerine" dayandıran Sarıkaya, "Cumhurbaşkanı MYK toplantısında kabinenin siyasi cevvalliğinin düşük kaldığını söylemiş. Siyasi görünümü daha yüksek bir yapı olması gerektiğine işaret etmiş" ifadelerini kullandı.





Bu duyumlardan yola çıkarak AKP'de kabine değişikliği olacağını ileri süren Sarıkaya "Tespitinde haklı, çünkü geçmiş 2,5 yıla bakıldığında Süleyman Soylu dışında siyaset cevvalliği içinde hareket eden bakan sayısı oldukça az…" ifadeleriyle Erdoğan'ın kabinenin siyasi performansından şikayetçi olduğunu aktardı.





Sarıkaya'nın yazısı şöyle:

"Soylu gibi, milletvekilliğinden gelen Abdulhamit Gül ve Mevlüt Çavuşoğlu kendi teşkilatı dışına çıkmanın ötesinde daha çok bakanlıkları ile ilgili işlere yoğunlaştı… Muhalefetle dişe diş mücadele yerine, bakanlıklarına yönelik tepkilere yanıt verdi. Bütçe görüşmelerindeki performansı da dikkate alındığında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dışında, muhalefetten gelen eleştirilere karşı etkin tavır sergileyen bakana da çok rastlanmadı… Anlaşılıyor ki AK Parti’nin Büyük Kongresi öncesi bir kabine değişikliği olabileceğine yönelik kulislerin kaynağı da işte o MYK toplantısında Cumhurbaşkanı’nın durum tespitinden kaynaklı…





Görünen o ki AK Parti’nin 24 Mart’taki 7. Olağan Kongresi öncesi veya sonrasında MKYK ile birlikte kabine değişikliği de olası… Bu değişimin yönü de geçmişte olduğu gibi alan birikimi veya teknokratlığı değil, siyaset yapış yöntemi ve üslubu olacak… Partiyi 2023 veya öncesindeki seçime götürecek kabinenin bu yapıda olması da zaten beklenen bir durum… Özetle daha politikleşeceğiz.."