Erdoğan, giderken yerini bırakacağı ismi seçti

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın kimliğini açıklamadığı Beştepe’ye yakın bir isim, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini son kez yapacağını, 2028'de veda ederken de kendisinden sonrası için damadı Selçuk Bayraktar'ı düşündüğünü kaydetti.







Saymaz, bugünkü yazısında şöyle yazdı:





“Beştepe'ye yakın isim, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini son kez yapacağını, 2028'de veda ederken, siyasetçi olarak değil, devlet adamı olarak anılmak istediğini söylüyor. Erdoğan'ın, kendisinden sonrası için damadı Selçuk Bayraktar'ı düşündüğünü kaydediyor.”