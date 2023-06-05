Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, giderken yerini bırakacağı ismi seçti /05 Haziran 2023 13:30

Erdoğan, giderken yerini bırakacağı ismi seçti

İsmail Saymaz, Beştepe'ye yakın bir isimle konuştuğunu belirterek, Erdoğan'ın kendisinden sonraki dönem için damadı Selçuk Bayraktar'ı düşündüğünü yazdı.

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın kimliğini açıklamadığı Beştepe’ye yakın bir isim, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini son kez yapacağını, 2028'de veda ederken de kendisinden sonrası için damadı Selçuk Bayraktar'ı düşündüğünü kaydetti.

Saymaz, bugünkü yazısında şöyle yazdı:

“Beştepe'ye yakın isim, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini son kez yapacağını, 2028'de veda ederken, siyasetçi olarak değil, devlet adamı olarak anılmak istediğini söylüyor. Erdoğan'ın, kendisinden sonrası için damadı Selçuk Bayraktar'ı düşündüğünü kaydediyor.”
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