MİT Başkanı olmasına kesin gözüyle bakılan İbrahim Kalın'ın konseri iptal edildi

MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Dışişleri Bakanı olmasının ardından göreve geleceği iddia edilen İbrahim Kalın’ın 6 Temmuz’da Kuruçeşme Açıkhava’daki konseri iptal edildi.







Saz ve söz ustaları İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray ve Ümit Yılmaz’dan oluşan İrfani Türküler ekibi, İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali’nin konuğu olarak AKM’de konser vermişti.





Sahnede konuşan Saray Sözcüsü İbrahim Kalın, müzikseverler için irfani türkülerden oluşan bir repertuvar hazırladıklarını belirterek, “Bizim halk müziği geleneğimizin çok zengin repertuvarı içerisinde irfan türkülerin özel bir yeri var” demişti.