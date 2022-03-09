Erdoğan 'Gitsinler' demişti: Almanya kapılarını açtı

ALMANYA, ŞARTLARI YUMUŞATIYOR





İKİNCİ EĞİTİM ŞARTI KALKTI





BELİRLİ SEVİYEDE ALMANCA





İŞ VİZESİ ALMAK İÇİN GEREKENLER





AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya giden doktorlar için “Varsın, giderlerse gitsinler” derken, Almanya Türkiye'den gelecek doktor, mühendis, öğretmen ve akademisyenlere kapıları açtı. Bunlar, Almanya'da 6 aylık “stajyer ya da asistan” gibi çalıştıktan sonra tam kadro işe alınacak.Türkiye’den geçen yıl 1600'den fazla tıp doktoru Almanya'ya iş için gelirken, bunu eğitimli diğer meslek gruplarındakiler takip etti. Doktorların yanı sıra mühendisler, akademisyenler, öğretmenler ve birçok alanda yüzlerce kişi, Almanya'da iş bulup “Mavi Kart” ya da çeşitli şekillerde Almanya'ya gelmeye başladı.Doktorlar, kendi muayenehanelerini açtı ve birçok alanda uzman olanların bu muayenehaneleri de dolmaya başladı.Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk doktorların Almanya'yı tercih etmesine “Varsın, gidiyorsa gitsinler” derken, Almanya geçen yılın sonundan itibaren, yurtdışından gelecek “doktor, mühendis, avukat, gazeteci, öğretmen, sağlık sektörü çalışanları, akademisyenler” için yasaları yumuşatmaya başladı.En son, en zengin eyaletlerden Hessen'de 9 Şubat günü alınan kararla “yabancı ülkelerden gelen eğitimli personelin çalışabilmesi için diploma denkliklerinin kolaylaştırılması” gündeme geldi.Hessen Eyalet Parlamentosu'nda oluşan Eğitim Komisyonu'nda bu yönde yeni yönetmelikler ele alındı ve Türkiye'den gelen doktor, öğretmen, akademisyenler için “Almanya'da yeniden veya uzun süreli destekleyici eğitim” görmeleri şartı kaldırıldı.Buna göre, Türkiye'den gelen beyaz yakalılar, bir süre stajyer olarak görev yapacak, maaş alacak ve bu eğitimden sayılacak. Örneğin, gelen bir Türk doktor bir süre “asistan doktor” olarak çalışacak. Öğretmen, bir süre “stajyer” öğretmen olarak görev yapacak. Ortalama 6 ayın sonunda, tam kadroya hak kazanılacak.Bu sürede Almanca bilgisinin geliştirilmesine de özen gösterilecek. Hessen Eyaleti'nin benzeri uygulamalarını diğer eyaletler de hayata geçiriyor.Türkiye, eğitimli vatandaşlarını elinde tutamazken, Almanya bu yasal değişikliklerle, eğitimli eleman açığını dolduruyor.Almanya'nın çeşitli alanlarda, 1.5 milyon işçi açığı bulunuyor. Bunların başında da, doktorlar, bilgisayar uzmanları, öğretmen, akademisyen veya çeşitli mesleklerde uzmanlar yer alıyor.Bu alanlarda eğitimi ve diploması olanların, B2 seviyesinde Almanca bilgisinin olması halinde, Almanya'daki bir iş arzına cevap vermesi mümkün.Yani bir Alman işverenin iş anlaşması ve daveti ile gelip bu ülkede çalışmak, uzmanlaşmış kişiler için artık çok daha kolay. İşverenin davetinin yanı sıra, ikamet edilecek bir ev ya da daire, Almanya'dan sosyal yardım alınmayacağına ilişkin bir garanti de gerekiyor.Sınırlı süreli çalışma izni, yani mavi kartla gelenler, ailesini de getirebiliyor.