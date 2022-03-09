Babacan, yeni liderler buluşmasının tarihini açıkladı

Sözcü'den Saygı Öztürk'üngöre, Gelişmelerin doğal akışının 6 partinin ittifakı yönünde ilerlediğini belirten Babacan, Cumhurbaşkanı adayının, liderlerin mutabakatıyla belirlenmesi ve bu konunun ileri aşamalara bırakılması konusunda anlaşıldığını belirtti.Babacan, bazı gazeteler ve haber portallarının temsilcileriyle partisinin 2. kuruluş yıldönümünde bir araya geldi. Türkiye'nin ekonomi, dış politika, hukuk, adalet ve eğitim gibi her alanda sorunlar yaşadığını belirten Babacan, 81 ilde örgütlenmelerini tamamladıklarını kaydetti. Parti olarak anket yaptırmadıklarını ama üyelerine ilişkin bir araştırma yaptıklarını ifade eden Babacan şunları söyledi: “Buna göre üyelerimizin yüzde 37'sinin daha önce AKP'ye, yüzde 20'sinin CHP'ye, yüzde 10'unun HDP'ye, yüzde 10'unun İyi Parti'ye, yüzde 6-7'sinin MHP'ye oy verdiklerini, kalanların ise hiçbir partiye oy vermediklerini belirledik.”6 partinin seçim sonrası için hazırlık çalışması yaptığını belirten Babacan, eylem planlarının geçiş sürecinin yol haritası, ilke ve değerler çalışması ve tema bazlı çalışmalar olduğunu kaydetti. Babacan, tema bazlı çalışmaların ekonomi, sosyal politikalar, dış politika gibi alanlar olduğunu söyledi.DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağı yönündeki soruya Babacan şu karşılığı verdi: “Hepimizin bir ittifak vizyonu varsa ki görünen o yönde, değer ve ilkelerde uzlaşılması gerektiğini görüyoruz. Toplumsal algıda ittifak olarak yerleşti. Ama konuşulması gereken çok da konu var. Geçiş süreci, ilkeler, ekonomi ya da diğer başlıklarda mutabakata varmamız gerekiyor. Hangi konularda ortak çalışacağımız konusunda mutabakata varmamız gerekiyor. Seçimin ardından ilk 90 dakikada yapılacak açıklamalar da çok önemli. Hızlıca çözülmesi gereken sorunlar var. Örneğin artık hükümet, hiçbir baskı yapmayacak, herkes istediğini özgürce söylesin dediğinizde herkes bir nefes alır.”Cumhurbaşkanı adayı konusunun 6 liderin toplantılarında iki boyutuyla gündeme geldiğini belirten Babacan, “Adayın 6 liderin mutabakatıyla belirlenmesi ve bu konu için erken olduğu ileri bir tarihe bırakılması konusunda uzlaşıldı” dedi.Babacan, seçimlerden sonra geçiş döneminde fiili olarak parlamenter sistemin uygulanması gerektiğini belirtti, milletvekili seçimlerine ortak girilmesini savunduklarını kaydetti.Partilerinin HDP ile diyalogdan yana olduğunu, Kürt sorununa ilişkin parti programında net tespitler yaptıklarını belirten Babacan, “Biz sorunun temel haklar düzeyinde çözümlenebileceğini düşünüyoruz. Ancak terör konusunu da ayrı değerlendiriyoruz” dedi.