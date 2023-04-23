Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan için yollar kapandı, vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı /23 Nisan 2023 12:20

Erdoğan için yollar kapandı, vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine yaptığı ziyaret sebebiyle Kahramanmaraş yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Araçlarıyla saatlerce hareket edemeyen vatandaşlar tepki gösterdi.

Erdoğan için yollar kapandı, vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde Kahramanmaraş yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Trafikte saatlerce bekleyen yurttaşlar, korna çalarak duruma tepki gösterdi.

Kahramanmaraş yolunun çift yönlü olarak kapatıldığına dair görüntüleri gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından paylaştı. Saymaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, Türkoğlu’na gelecek diye Kahramanmaraş yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı, saatlerdir hareket edemeyen yurttaşlar mağdur edildi. Erdoğan gelecek diye Kahramanmaraş yolu trafiğe kapatıldığı için mahsur kalan vatandaşlar şu an korna çalarak, bu işgüzarlığı protesto ediyor."
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