Erdoğan İmralı'ya Öcalan için ev yaptırmaya başlamış

Eski BDP Milletvekili Ufuk Uras’tan çözüm süreci iddiası: Öcalan için İmralı'da bir ev inşa edilmeye başlanmıştı

AKP hükümetinin 2012 yılında Abdullah Öcalan’la İmralı’da başlattığı görüşmeler, 2013 yılında Çözüm Süreci’ne evrildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği sürecin sonunda ‘Kürt sorununun demokratik olarak çözülmesi’nin hedeflendiği açıklandı.



BDP heyetleri defalarca İmralı’ya giderek Öcalan’la görüştü, mesajları canlı yayınlarla açıklandı.



Ancak, 2015 seçimlerinden önce yaşananlar, süreci önce ‘buzdolabına kaldırdı’ daha sonra da noktaladı.



ÖCALAN’IN GELECEĞİ TARTIŞMASI

Çözüm sürecindeki tartışmalardan en can alıcı nokta Abdullah Öcalan’ın durumunun ne olacağıydı? PKK’nın kurucusu Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılma ihtimali kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.



ANKETLER NE SÖYLÜYOR?

T24 yazarı Murat Sabuncu, yazısında, “Kürt Sorunu'na Toplumsal Bakış" toplantısından notlarını ve izlenimlerini aktardı. Kürt sorunu üzerine çalışan akademisyenlerin tespitlerinin aktarıldığı toplantıda, KONDA’nın konuyla ilgili anketinin sonuçları da paylaşıldı.



Ankete göre; Kürt sorununun çözümüne kim katkı sağlar, sorusunun yanıtındaki ilk beş sıralaması şöyle:

Cumhurbaşkanlığı: Yüzde 45

TBMM'nin oluşturacağı bir komisyon: Yüzde 38

Siyasi partiler: Yüzde 28

Sivil toplum örgütleri: Yüzde 19

Kürtlerin siyasi temsilcileri: Yüzde 17



UFUK URAS: ÖCALAN İÇİN İMRALI’DA BİR EV İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMIŞTI

Toplantının soru cevap kısmında ise eski BDP Milletvekili Ufuk Uras’ın Çözüm Süreci’ne dair söyledikleri dikkat çekiciydi.



Murat Sabuncu yazısında, Uras’ın sözlerini şöyle aktardı:



“Toplantının soru ve katkı bölümünde siyasetçi Ufuk Uras hem bir soru sordu hem de bir bilgisini aktardı. Sorusu ‘Genel af gündeme gelirse sürecin nasıl etkileneceği’ idi. Bununla ilgili bir tur sonra söz alarak bir de bilgisini paylaştı.



Açılım ve Barış Süreci'nde aktif rol almış, sonrasında bununla ilgili arama toplantılarına katılmış olan Uras' şunu anlattı:



‘Af konusunu gündeme getirirken daha önce yaşanan bir durumu da düşünerek soruyu gündeme taşıdım. Açılım sürecinde Öcalan için İmralı'da bir ev inşa edilmeye başlanmıştı.’



Ufuk Uras'ın verdiği bu bilgiyi ben ilk defa duydum. O dönem çok konuşulan 'barış olursa Öcalan ev hapsine alınır' konuşmalarını hatırlıyorum. Ama İmralı'da ev inşası konusu ilginç.”