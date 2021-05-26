Erdoğan’ın ‘bunlar daha iyi günler’ sözlerine Kılıçdaroğlu ve Akşener'den cevap

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Meral Akşener ile ilgili sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi.





Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan’ın ‘mafya ağzı’ kullandığını söyledi, erken seçim talebini bir kez daha yineledi.





CHP Lideri’nin açıklaması şöyle:





Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki, kendi de trol gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı ile “bunlar daha iyi günler” demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz.





Sandığı getir sandığı! #HemenSeçim











