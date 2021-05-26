Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın ‘bunlar daha iyi günler’ sözlerine Kılıçdaroğlu ve Akşener'den cevap /26 Mayıs 2021 15:36

Erdoğan’ın ‘bunlar daha iyi günler’ sözlerine Kılıçdaroğlu ve Akşener'den cevap

Erdoğan’ın Meral Akşener’le ilgili sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı’nın “Mafya ağzı” kullandığını söyledi, “Geç bunları kardeşim geç” diyerek erken seçim çağrısı yaptı. Akşener ise açıklamasında, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vurgusu yaptı.

SHABER3.COM

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Meral Akşener ile ilgili sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi.

Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan’ın ‘mafya ağzı’ kullandığını söyledi, erken seçim talebini bir kez daha yineledi.

CHP Lideri’nin açıklaması şöyle:

Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki, kendi de trol gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı ile “bunlar daha iyi günler” demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz.

Sandığı getir sandığı! #HemenSeçim



AKŞENER'DEN YANIT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisini hedef alan Erdoğan'a Twitter hesabından yanıt verdi.

Akşener, "İşte biz, tam olarak da bu nedenle, İYİleştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz" dedi.




ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, grup toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Terörle, çetelerle, suç örgütleriyle mücadelede elde edilen bu başarılar birilerini rahatsız etmiştir. Gelin hanım (Akşener) Netanyahu’nun yanına koyuyor uzonun ardından da Rize’ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler... Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez. Bizler hep bu ülkede gerçekten saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk, bunun çalışmasını yaptık.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan’ın ‘bunlar daha iyi günler’ sözlerine... Sonraki Haber >>

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:44:28