Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili davada mahkemeden dikkat çeken karar

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Marmara Üniversitesi diplomasında belirsizlik olduğunu iddia ederek üniversitede bulunması gereken yükseköğretim diplomasının, üniversite sicil dosyasının, transkript belgesinin, öğrenim süresinin kendileriyle ve kamuoyu ile paylaşılmasını talep etti.







14. İdare Mahkemesi de “ehliyet yönünden” davayı reddetti. HKP avukatları Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin bu kararını Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı.





Cumhuriyet'in haberine göre Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi “Mahkeme tarafından, davanın Anayasanın 20. maddesinde yer alan özel hayatın gizliliği; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu göz önüne alınarak işin esası hakkında bir karar verilmesi gerektiği açıktır” denildi.





“SARAY SALTANATI ÇATLADIKÇA YARGI ÜZERİNDEKİ BASKI HAFİFLİYOR”

HKP MYK Üyesi Av. Pınar Akbina, kararla ilgili Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi’nin oybirliği ile aldığı karar; yargının son dönem AKP’gillerin hukuk bürolarına dönüştüğü ve yargıçların, savcıların büyük bir baskı altında olduğu düşünüldüğünde saray saltanatı çatladıkça yargı üzerindeki baskının da hafiflediğinin bir göstergesidir” dedi.