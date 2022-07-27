Üniversite harçlarına yüzde 36 zam

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre üniversite öğrenim ücreti katkı paylarına zam geldi. Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı.







Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.





Üniversitelerin birinci öğretim programlarına kaydolan öğrenciler 2012'den beri harçlardan muaf tutuluyor ancak ikinci öğretim programında yer alan ve fakültelerin öğretim süresi içerisinde mezun olmayan öğrenciler belirlenen harç ücretlerini ödemek mecburiyetinde.





halktv.com.tr'de yer alan habere göre bölümlerin katkı payı ücretleri ise şöyle:





Tıp fakülteleri: 961 lira





Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 lira





Veterinerlik : 629 lira





Pilotaj: 765 lira





Bilgisayar: 630 lira





Mühendislik ve mimarlık: 630 lira





Güzel Sanatlar: 513 lira





Fen Edebiyat: 463 lira





Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 lira





İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 lira





Açık Öğretim: 105 lira





Konservatuvar: 958 lira





Turizm: 463 lira





UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ

Veterinerlik fakültesi: 3.471 lira





Pilotaj: 6.944 lira





Bilgisayar: 2.486 lira





Mühendislik: 2.486 lira





Mimarlık: 2.486 lira





Güzel sanatlar: 3.130 lira





Fen edebiyat: 2.084 lira





Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1.879 lira





İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1.670 lira







İletişim fakültesi: 1.564 lira



