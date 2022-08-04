Erdoğan’ın övgüyle bahsettiği o kişi de istifa edip Türkiye’yi terk etti

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte övgüyle bahsettiği Ahmet Katıksız, ‘liyakat’ eleştirisi yaparak Türkiye’yi terk etti.







Ahmet Katıksız, Bingöl depreminde ağır hasar gören Bingöl İl Halk Kütüphanesi için 'Herkese Kitap' adlı bir proje hazırlayıp Avrupa Birliği’ne (AB) sunmuştu. AB Eğitim ve Gençlik Programları aracılığıyla 17 yaşındayken İspanya'da bir eğitime başvuran Katıksız, ardından da bu programa katılmıştı.





Birgün'de yer alan habere göre Erdoğan, başbakan olduğu 2013 yılında, AB Bakanlığı 81 İl, 81 Proje adlı AB Projeleri Festivali ve AB Eğitim Programları çerçevesinde yaptığı konuşmada Ahmet Katıksız’dan övgüyle bahsetmiş ve şu sözleri dile getirmişti:





UZUN UZUN ANLATMIŞ, ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ

“Bingöl’den Ahmet Katkısız kardeşimiz 1986 doğumlu. 1 Mayıs 2003'te Bingöl'de deprem oluyor, il halk kütüphanesi ciddi zarar görüyor. Ahmet kardeşimiz bu duruma kayıtsız kalmıyor. Ulusal Ajans aracılığıyla bir fon buluyor. Proje yapıyor, başvuruyor ve projesi kabul ediliyor. Ahmet kardeşimin bu projesi Bingöl'ün ilk Ulusal Ajans Gençlik Projesi. İlk defa yurt dışına İspanya'ya gidiyor. Talihi o andan itibaren değişiyor. Hatta bir süre sonra proje eğitmeni unvanını elde ediyor. Yeni yapılacak projelere rehberlik yapmaya başlıyor. 30'un üstünde ülkede eğitimlere, toplantılara katılıyor. GAP idaresinde Türkiye'nin en büyük gençlik festivali koordinatörlüğünü 3 yıl boyunca sürdürüyor. 64 ülke ve 81 ilden bin 500 kişiyi festival kapsamında misafir ediyor. Şu anda GAP idaresinde Proje ve Fon Geliştirme Koordinatörü olarak çalışıyor. 'İnsan Yaşamına Dokunmak' ismiyle de bir kitabı bulunuyor.”





“MEMURİYETTEN ÇEKİLDİM”

Erdoğan’ın 9 yıl önce örnek gösterdiği Katıksız, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada memuriyetten çekildiğini ve Türkiye'yi terk ettiğini duyurdu. Katıksız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





“Bugün itibariyle memuriyetten çekildim. Beni yönetenlerin liyakatsiz bir şekilde atandığı kadroların altında kendimi tüketeceğime dünyanın bambaşka bir coğrafyası olan Belçika'dayım. Buyurun koltuklar sizin!”





Katıksız’ın Erdoğan'ı etiketleyerek “Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından örnek verilen Ahmet bıraktı” ifadesini kullanması da gözlerden kaçmadı.