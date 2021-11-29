Erdoğan’ın seçim öncesi enflasyon planı ne?

Türk lirasındaki tarihi değer kaybıyla birlikte enflasyonun şu an bulunduğu yüzde 20 seviyesinden daha da yukarıları çıkması beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aksi yönde bir açıklama geldi.





Türkmenistan ziyareti dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Göreceksiniz enflasyon inşallah seçim öncesi nerelere düşecek; çok açık net bütün delilleriyle her şeyiyle ortada” dedi.









Erdoğan ayrıca, döviz kurlarındaki rekor yükselişe rağmen faiz indirimlerini de savunarak, “Ben hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım. Asla bu konudan taviz vermem” dedi.





RESMİ HEDEFİN 4 KATI

Merkez Bankası'nın resmi enflasyon hedefi yüzde 5 iken şu an TÜİK rakamı bile hedefin dört katı seviyede bulunuyor ve 10 yıldır yüzde 5 hedefi tutturulamıyor. Bu nedenle, Erdoğan'ın ‘enflasyon düşecek' vaadi, hükümetin diğer vaatleri gibi yine tutmayabilir.





Hatta, ekonomistler Türkiye'de enflasyonun tamamen kontrolden çıkabileceği uyarısında da bulunuyor.





Öte yandan, hükümetin seçim öncesi bir hesabı olabilir.





Sozcu.com.tr'ye konuşan Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Başlevent, de bu konuya dikkat çekti.





‘OYUN PLANI NETLEŞİYOR’

“Erdoğan’ın ‘seçim öncesi enflasyonun çok düşük düzeylere ulaşacağına' dair demeci, sarayın ekonomi alanındaki oyun planını biraz netleştiriyor” diyen Başlevent, “2018 ve 2019 yıllarında da görüldüğü üzere bir kur şoku yaşandıktan sonra enflasyon çok yüksek düzeye ulaşıyor ve kurun da sakinleşmesi ve baz etkisiyle birlikte 1 yıl sonra enflasyon tek hanelere düşüyor” sözleriyle geçmiş örnekleri hatırlattı.





Başlevent ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmalara ve bu ülkenin Türkiye'de yatırım hazırlığı yaptığı yönündeki haberlere dikkat çekerek “Vatandaşların yüksek kurdan döviz bozdurması ve Körfez ülkelerinden gelecek parayla da kurun ve dolayısıyla enflasyonun seçim öncesi dönemde düşmesi umuluyor olabilir” dedi.









“Bu elbette bu kez de mümkün olabilir” diyen Başlevent, risklere de işaret ederek “Ancak önümüzdeki aylarda yaşanacak olan enflasyon ve hayat pahalılığı çok can yakıcı olacağı için seçim öncesi bu oyunu oynamak iktidar açısından riskli. Seçmenin ‘işler düzeliyor, mevcut yönetime bir dönem daha şans verelim' diyeceğinin garantisi yok” dedi.





YENİ MODELİ ANLATACAK

Erdoğan'ın ayrıca “bu ekonomik argümanı bir model şeklinde aktaracak mısınız halka, yoksa eylem düzeyinde mi kalacak” sorusuna verdiği yanıt da dikkat çekti.





“Elbette aktaracağım” diyen Erdoğan, “15'er gün arayla bazı televizyon gruplarında ortak yayınlara bizzat çıkacağım. Bazı arkadaşlarımı ayrıca çıkaracağım. Onlar da bazı açıklamalar yapacaklar” dedi.