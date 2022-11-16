Samanyolu Haber /Gündem / "Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama kazanmak için her şeyi yapma kararlılığı var" /16 Kasım 2022 15:14

"Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama kazanmak için her şeyi yapma kararlılığı var"

İYİ Partili Turhan Çömez, katıldığı bir canlı yayında, "Erdoğan, muhalefet için ‘belki kazanırlar ama’ demiş, ‘kazanırlarsa da 1 buçuk 2 yıldan daha fazla sürmez onların iktidarı’ gibi bir ifadede bulunmuş" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve eski AKP Milletvekili Turhan Çömez, Halk TV'de 'Kayda Geçsin' programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Külliye’de 'Biz bütün bunları yaparsak, seçimi kazanırız' kanaatinin hakim olduğunu söyleyen Çömez, Erdoğan'ın çok yakın bir arkadaşına, 'Biz bu işi ne yapar eder alırız' dediğini aktardı. 

"Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama kazanmak için her şeyi yapma kararlılığı da var" diyen Çömez, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yeri gelmişken söyleyeyim, siz gazeteciler 'kulis bilgisi' diyorsunuz. Ben de 'saray bilgisi' vereyim size. Benim eski dostlarım olduğu için zaman zaman Saray'ın koridorundaki endişeleri, korkuları, planları zaman zaman değerlendiriyoruz arkadaşlarla. 

Saray'da 'Biz bütün bunları yaparsak, seçimi kazanırız' kanaati hakim. Hatta Sayın Erdoğan çok yakın bir arkadaşına, 'Biz bu işi ne yapar eder alırız' gibi bir ifadede bulunmuş.

Arkadaş da 'Muhalefetin hiç mi şansı yok?' diye sormuş kendisine. 'Belki kazanırlar ama' demiş, 'kazanırlarsa da 1 buçuk 2 yıldan daha fazla sürmez onların iktidarı' gibi bir ifadede bulunmuş.

Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama kazanmak için her şeyi yapma kararlılığı da var. "
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