Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan konuştu döviz ve altın fırladı /02 Haziran 2021 00:46

Erdoğan konuştu döviz ve altın fırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT yayınında Merkez Bankası’na yönelik mesajları, Merkez Bankası’nın bağımsızlığının tamamen sıfırlandığı olarak yorumlandı. Bu açıklama sonrasında ise Dolar 8,80 lira sınırına dayanarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

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AKP lideri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Merkez Bankası Başkanı ile konuştum. Faiz indirimi olacak” sözleri dövizi ateşledi. Dolar 8,58 duvarını yıkarak 8,80 liraya fırladı. Euro ise 10,70 liraya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT Haber’deki canlı yayında piyasalarla ilgili açıklamaları TL’yi çökertti. Salı günü piyasalar 8,50 ile kapanırken, Erdoğan’ın açıklamaları dövizi hareketlendirdi. Dolar 8,80 lira sınırına dayanarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Euro ise 10,74 lirayı gördü.

ALTININ GRAMI 536 LİRAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’na yönelik mesajları, Merkez Bankası’nın bağımsızlığının tamamen sıfırlandığı olarak yorumlandı.  Dolardaki artışa paralel olarak altının gramında da yükseliş oldu. 520 liralık altının gramı 536 liraya yükseldi.
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