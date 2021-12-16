Erdoğan Lüfti Elvan’ı yanında tutmak için yeni görev verecek...

İktidarın yeni ekonomi politikasıyla uyum sağlayamadığı gerekçesiyle “görevden affını” isteyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a ilişkin “ikinci gitti-geldi vakası” (İddiaya göre, Elvan’ın istifası ilk aşamada Erdoğan tarafından kabul edilmemişti) yaşanıyor.

İstifasının ardından ismi Gelecek ve DEVA partileri ile anılan Elvan’a, “Ali Babacan’ın yeni ekonomi yapılanmasında yer alması için teklif geldiği” öğrenildi. Fakat AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “bunun önüne geçmek için Elvan’a Cumhurbaşkanlığı ya da partide yeni bir görev vereceği” konuşuluyor.

Hükümet, Erdoğan’ın “Faiz sebep, enflasyon sonuç” teorisini savunan Nureddin Nebati ile yola devam kararı alırken, bakanlıktan ayrılan Elvan ile ilgili de bir süredir siyaset kulislerinde, DEVA ya da Gelecek partilerinden birine geçeceği konuşuluyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Elvan’a DEVA Partisi’nden “teklif geldi.” Parti Genel Başkanı Ali Babacan’ın ülke ekonomisindeki son durum üzerine partisinde ekonomiyle ilgili “yeni bir ekip kurduğu ve Elvan’ı da bu ekibe dahil etmek istediği” belirtildi.





TEKLİFLERİ REDDETTİ





Elvan ise her iki partiden gelen teklife de “evet” demedi. Bakanlıktan ayrılmasının ardından “gerek hükümet ile ilgili gerekse AKP ile ilgili eleştirel açıklamalarda bulunmadığı, aksine sessizliğini koruduğu” gerekçesiyle Erdoğan’ın “Elvan’a sahip çıktığı, Cumhurbaşkanlığı’nda ya da partide yeni bir görev vereceği” konuşuluyor. Elvan’ın da yakın çevresine “yaşanan süreçle ilgili partisi AKP’yle ve Erdoğan’la kırgınlık yaşamadığını, bir süre dinlenmek istediğini ifade ettiği” belirtiliyor.