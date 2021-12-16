Samanyolu Haber /Spor / Türkiye, transferde aracılara en çok para ödeyen listede /16 Aralık 2021 11:28

Türkiye, transferde aracılara en çok para ödeyen listede

Futbolda, 2021 yılında dünya genelinde kulüplerin aracılık hizmetleri için 500,8 milyon dolar ödediği belirlendi. Türkiye ise en fazla aracılık hizmeti ödemesi yapan ilk on ülke arasında yer aldı.

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FIFA tarafından bugün yayınlanan Uluslararası Transferlerde Aracılar Raporu'na göre, dünya genelinde kulüplerin aracı hizmetleri için ödedikleri ücretler bu yıl 500,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2021 yılında Transfer Eşleştirme Sistemi'nde (TMS) toplam 17 bin 945 erkek profesyonel futbolcunun uluslararası transferi tamamlandı. Bunların 3 bin 545'inde (yüzde 19.8) en az bir aracı yer aldı.

Avrupa kulüplerinin aracılık hizmetleri için yaptığı ödeme, 500,8 milyon dolarlık harcamanın yüzde 95,8'ini oluşturdu. İngiltere (133,3 milyon dolar), Almanya (84,3 milyon dolar), İtalya (73,5 milyon dolar), İspanya (34,8 milyon dolar), Fransa ( 30,3 milyon dolar) ve Portekiz'in (29,3 milyon dolar) yaptıkları aracı harcamaları, dünya çapındaki harcanın yüzde 77'sini kapsıyor.


Kulüplerin aracılık hizmet bedeli harcamalarına göre ilk on federasyon arasında Türkiye de yer aldı. Türk futbol takımları aracılık hizmet bedeli için bu yıl 9.6 milyon dolar ödedi ve FIFA'nın en fazla aracılık hizmeti harcaması yapan ülkeler listesinde 10. sırada yer aldı.

Kulüplerin transfer ücreti harcamaları üst üste ikinci yıl azalırken (2021'de yüzde -13,9 ve 2020'de yüzde -23,4) bu düşüş, geçen yılki aracılık ücreti harcamalarına yansımadı, hatta 2020'de aracılık ücretleri harcamaları yüzde 0,7 oranında arttı.


FIFA tarafından bu yılın başlarında yayınlanan bir başka rapora göre, son on yılda uluslararası transferlerde aracılık hizmet bedeli olarak toplam 3,5 milyar dolar ödendi.
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