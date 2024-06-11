Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs’ta AKP Genel Merkezi’nde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.







Erdoğan, görüşme sırasında CHP Genel Merkez’e bir iade-i ziyarette bulunacaklarını söylemişti. Özel, geçtiğimiz hafta görüşme tarihini 11 Haziran olarak açıklamıştı.





Erdoğan 18 yılın ardından CHP Genel Merkezi’ne gitti.















AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 2006 yılında, CHP Genel Merkezi’nin açılışından sonra dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunmuştu.





NELER KONUŞULDU?

CHP lideri Özel'in makamında yapılan görüşmede, emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam, kayyum atamaları, Gezi Davası tutukluları, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve tutukluluğunun devamı, Sinan Ateş cinayeti, adalet nöbeti tutan Emine Şenyaşar, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmaması, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması, belediyelerin borçları konularının gündeme geldiği tahmin ediliyor.





KİMLER EŞLİK ETTİ?



Görüşmede, 2 Mayıs’ta olduğu gibi liderlere AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan, not tutmak için eşlik etti.





CHP MYK TOPLANACAK

Genel merkezde yapılan bir buçuk saatlik görüşmenin ardından Erdoğan'ın ziyareti sona erdi.





CHP lideri Özgür Özel'in görüşme sonrası CHP MYK'yi toplayacağını öğrenildi.