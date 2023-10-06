Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan parti yönetiminde önemli değişiklikler yapacak /06 Ekim 2023 12:48

Erdoğan parti yönetiminde önemli değişiklikler yapacak

AKP 4. Olağanüstü Kongresi, yarın Ankara Spor Salonu’nda toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek genel başkan adayı olduğu kongrede, parti yönetiminde önemli değişikliklere gidilmesi bekleniyor.

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AKP, yarın gerçekleşecek 4. Olağanüstü Kongresi ile yeni yönetimini belirleyecek. 

Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek genel başkan adayı olduğu kongrede, partiyi yerel seçimlere taşıyacak yeni ekip belirlenecek.

"Türkiye Yüzyılı" temasıyla gerçekleştirilecek kongrede, AKP’nin 75 üyeli Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, hafta başından itibaren yeni parti yönetimini belirlemek için çalışmalarını sürdüren Erdoğan’ın, TBMM ve kabinenin ardından parti yönetiminde de önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.

'MKYK'NİN YARIDAN FAZLASI YENİLENECEK'

Erdoğan’ın olağanüstü kongreyle belirleyeceği yeni parti yönetimi, partideki değişim sürecinin üçüncü ayağı olarak görülüyor.

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, 2019 seçimlerinde CHP’ye geçen belediyeleri yeniden alma hesabı yapan Erdoğan’ın, parti yönetimindeki değişim isteğinin bir başka nedeni olarak, yerel seçimlere "güçlü ve dinamik bir kadroyla hazırlanma" isteği gösteriliyor.

AKP kulislerinde, MKYK’nin en az yarıdan fazlasının yenileneceği, “yorulmuş, yıpranmış” isimlerin değişeceği yorumu yapılıyor.
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