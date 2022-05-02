'Erdoğan 'partisini iktidarda tutmak için' tavizler verdi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti ile ilgili Rai al-Youm gazetesinde yer alan başyazıda, Prens Muhammed Bin Selman'ın açık ara kazanan olduğu yazıldı.





Arapça yayın yapan Londra merkezli gazete, ziyaretin ekonomik yönünü öne çıkarırken yazıda, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den gelen mallara boykot uyguladığı, Suudi turistlerin de ülkeyi ziyaret etmeyi bırakmasına dikkat çekiliyor.









BBC Türkçe 'nin aktardığı başyazı bu gelişmelerin önemli bir ekonomik etki yarattığını savunuyor:





"Bu durumun birçok kaybedeni arasında siyasi İslam ama asıl olarak da Müslüman Kardeşler yer alıyor. Biraz daha az da olsa, Erdoğan'ın en yakın müttefiki Katar da yer alıyor.





"Türk lirasını kurtarmak için Türk hazinesine iki kez yatırım ve mevduattan oluşan 35 milyar dolar pompalayan Katar artık onun (Erdoğan'ın) mali taleplerini karşılayamıyor."





30 Nisan tarihli başyazıya göre ekonomik gerekçeler Erdoğan'ı, Cemal Kaşıkçı davası dahil tavizlere itti.





Aynı tavizler arasında Müslüman Kardeşler'le bağlantılı, Türkiye'den yayın yapan Mekameleen televizyonunun kapatılması da sayılıyor.





Yazıda, Ukrayna savaşının Türkiye'deki ekonomik krizi derinleştirmesi ihtimali dile getiriliyor ve "Erdoğan'ın politikalarını belirleyen yeni pusula bu. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesi partisini iktidarda tutmak için tavizler veriyor" deniliyor.





"DURUŞU ONA MİLYARLARA MAL OLDU"

Guardian gazetesinin Orta Doğu muhabiri Martin Chulov'un ziyarete ilişkin analiz yazısında ise Prens Selman'ın ödül kazanmış biri gibi göründüğü belirtiliyor.





Erdoğan'ın son üç senede Veliaht'ı uluslararası alanda "utandırmak" için hiçbir fırsatı kaçırmadığını söyleyen Chulov, konuştuğu Suudi yetkililerin zafer kazanmış gibi olduklarını yazdı.









Gazeteciye konuşan bir yetkili, "Onun (Erdoğan) bize, bizim ona olandan daha fazla ihtiyacımız var ve bize gelen de o. Duruşu ona, milyarlara mal oldu. Yapılacak herhangi bir ticaret bizim şartlarımızla olacak." dedi.