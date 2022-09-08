Erdoğan: Putin haklı

Erdoğan’ın Balkan turu kapsamında ziyaretleri devam ediyor. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tahıl sevkiyatına ilişkin açıklamalarına hak verdi ve tahılın zengin ülkelere gittiğini anlattı. Bu konunun Semerkant’ta görüşüleceğini ifade etti. Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:







'TAHIL ZENGİN ÜLKELERE GİDİYOR'

"Tahıl sevkiyatında şu an itibariyle Rusya tarafından sevkiyat yok. Sayın Putin’in haklı olduğu bir konu var. Tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması fakir ülkelere tahıl sevkiyatını sürdürmektir.





Bir taraftan Rusya’ya yaptırımlar sürerken, yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının yapılması Sayın Putin’i de rahatsız etmektedir. Biz de istiyoruz ki Rusya’dan da tahıl sevkiyatı başlasın. Semerkant’ta Sayın Putin’le bu konuları etraflıca ele alacağız.





Avrupa bu kışı nasıl geçireceğinin telaşı içinde. Temenni ediyorum ki hayırlısıyla atılacak adımlarla bu badire atlatılır."