Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Putin haklı /08 Eylül 2022 18:18

Erdoğan: Putin haklı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl sevkiyatından sadece zengin ülkelerin faydalandığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin’in duyduğu rahatsızlıkta haklı olduğunu anlatan Erdoğan, Semerkant’ta bu konuyu görüşeceklerini kaydetti.

SHABER3.COM

Erdoğan’ın Balkan turu kapsamında ziyaretleri devam ediyor. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tahıl sevkiyatına ilişkin açıklamalarına hak verdi ve tahılın zengin ülkelere gittiğini anlattı. Bu konunun Semerkant’ta görüşüleceğini ifade etti. Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

'TAHIL ZENGİN ÜLKELERE GİDİYOR'
"Tahıl sevkiyatında şu an itibariyle Rusya tarafından sevkiyat yok. Sayın Putin’in haklı olduğu bir konu var. Tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması fakir ülkelere tahıl sevkiyatını sürdürmektir.

Bir taraftan Rusya’ya yaptırımlar sürerken, yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının yapılması Sayın Putin’i de rahatsız etmektedir. Biz de istiyoruz ki Rusya’dan da tahıl sevkiyatı başlasın. Semerkant’ta Sayın Putin’le bu konuları etraflıca ele alacağız.

Avrupa bu kışı nasıl geçireceğinin telaşı içinde. Temenni ediyorum ki hayırlısıyla atılacak adımlarla bu badire atlatılır."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan: Putin haklı Sonraki Haber >>

'Hande Fırat hakkındaki iddiaları doğruluyorum'

'Hande Fırat hakkındaki iddiaları doğruluyorum'

Süleyman Kutsi, Almanya’nın Onur ve Uyum Ödülü’nü aldı

Süleyman Kutsi, Almanya’nın Onur ve Uyum Ödülü’nü aldı

Otobanda görünmez kaza: Tabela aracın üzerine düştü

Otobanda görünmez kaza: Tabela aracın üzerine düştü

Okyanus'ta 11 gün buzdolabında hayatta kaldı!

Okyanus'ta 11 gün buzdolabında hayatta kaldı!

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Kim bu 'yellehçiler' ?

Kim bu 'yellehçiler' ?

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

Tarihi Ergenekon itirafı: "Komutanlara ‘gelin teslim olun, hepinizi bırakacağız’ denildi"

Tarihi Ergenekon itirafı:

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:09:55