Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan, Sezen Aksu tepkilerinden ürktü /26 Ocak 2022 09:54

Erdoğan, Sezen Aksu tepkilerinden ürktü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen AKP MYK toplantısında, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ve 2017'deki şarkısı nedeniyle hedef gösterilen sanatçı Sezen Aksu’ya gösterilen tepkiler de gündeme geldi.

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Erdoğan'dan, Sezen Aksu'ya tepkiyi fazla bulan AKP kurmaylarına: 'Siz konuşun, bana bırakmayın'
Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre bazı kurmaylar Kabaş ile Aksu olayının aynı zamana denk geldiğini söyleyip Kabaş’a gereken tepkinin verildiğini ancak Aksu’ya gösterilen tepkinin fazla olduğunu dile getirdiler.  

“Sedef Kabaş ile ilgili gereken tepki her mecrada verilmeli. Ama Sezen Aksu farklı bir konu. Çözüm sürecinde destek vermiş, toplumda sevilen bir sanatçı” yorumu yapıldı.

Bazı kurmaylar, Aksu konusunda muhakkak bir açıklama yapılması gerekiyorsa bunu ağırlıklı olarak ilgili makamların ve kurmayların yapması gerektiğini savundular. Bir kurmayın da Sezen Aksu’nun tepki gösterilen şarkı sözlerinin 5 yıl önce yazıldığını hatırlatarak, şarkının sözlerinin anlamını anlattığı öğrenildi. Eleştiri ve yorumları dinleyen Erdoğan’ın “Siz konuşun tabii; bana bırakmayın” değerlendirmesini yaptığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Sezen Aksu'ya "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısı nedeniyle tepki göstermiş "14 Temmuz 2016’da 'CUNTA' imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün 'aziz dostum' dediği Sami Yıldırım’ın kızı #sezenaksu yarın 20:30’da kapındayız…" demişti.

Sezen Aksu'ya yönelik tepkiler kısa sürede hedef göstermeye dönüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camisi'nde, ismini anmadan Sezen Aksu’ya yönelik, “Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullanmıştı.

Aksu daha sonra  "Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim." diyerek eleştirilere yanıt vermişti. Yazığı Avcı şarkısını paylaşan Aksu, "Kim yolcu, kim hancı, dur bakalım..." demişti.
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