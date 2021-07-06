Erdoğan şimdi ne yapacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.





Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü Meclis toplantısında konuştu. Konuşmasında Süleyman Soylu'dan övgüyle bahseden Bahçeli, "Kim demiş sayın Soylu kimsesiz diye? Türkiye Cumhuriyetinin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren mert bir devlet adamıdır" ifadelerini kullandı.





Bahçeli'ye Twitter hesabından teşekkür eden Soylu ise "Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına,kahraman güvenlik güçlerimize,edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn.Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun" diye belirtti.









Şimdi gözler Erdoğan'da . Bahçeli'nin açıklamalarının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AKP'nin grup toplantısında Soylu'ya destek vermişti.





Benzer bir durumun yaşanması üzerine Erdoğan'ın yarınki grup toplantısında Soylu hakkında ne konuşacağı merak konusu oldu.