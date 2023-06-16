Erdoğan, Sisi’yi Türkiye’ye davet etmiş

Ne olmuştu?

Mısır’da Temmuz 2013’te seçimle gelen Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atılmıştı. Yerine darbenin askeri lideri Sisi gelmiş, Türkiye bunun üzerine ülkedeki elçisini çekerek Mısır’la ilişkisini koparmıştı.

Russia Today (RT) Arapça’ya konuşan Şen, “Cumhurbaşkanımız, Türkiye’yi ziyaret etmesi için Mısır Sisi’ye davet gönderdi. Mısırlıların, Erdoğan’ı görmeyi istediklerini biliyorum. İki lider görüşmenin yerini belirleyecekler. Görüşme Ankara ya da Kahire’de gerçekleşecek” dedi.Erdoğan, Sisi’yi defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için BM Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı. Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” sözleriyle savunmuştu.İkili 20 Kasım’da, 2022 Dünya Kupası vesilesiyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine Katar’a gitmişti. Başkent Doha’da Al Bayt Stadı’ndaki resepsiyonda liderlerle bir araya gelen Erdoğan, Sisi’yle de el sıkışıp ayak üstü sohbet etmişti.Bu gelişmeden sonra iki taraftan da ilişkilerin geliştirileceği yönünde mesajlar gelmişti.