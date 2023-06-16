Milletvekili seçilemeyen İrfan Değirmenci, ekranlara dönüyor

Gazeteci İrfan Değirmenci, sosyal medya hesabından tekrardan ekranlara döneceği tarihi duyurdu.



Değirmenci, Halk TV'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaya devam edecek. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 Temmuz'u vurgulayan Değirmenci "3 Temmuz Pazartesi yine saat 18 olduğunda. Çünkü insan özlüyormuş" ifadesiyle paylaşımını şöyle devam ettirdi:



"3 Temmuz Pazartesi yine saat 18 olduğunda. Çünkü insan özlüyormuş. Demişler ki "öldü". Hayır. Söyleyin "geri döndü" İrfan reloaded.3 Temmuz'u bekleyin."