Samanyolu Haber /Gündem / Milletvekili seçilemeyen İrfan Değirmenci, ekranlara dönüyor /16 Haziran 2023 08:27

Milletvekili seçilemeyen İrfan Değirmenci, ekranlara dönüyor

Halk TV Ana Haber sunucusuyken TİP'ten İzmir Milletvekili adayı olan ve kanaldan istifa eden İrfan Değirmenci Meclis'e girememişti. Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekranlara geri döneceğini açıkladı.

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Gazeteci İrfan Değirmenci, sosyal medya hesabından tekrardan ekranlara döneceği tarihi duyurdu.

Değirmenci, Halk TV'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaya devam edecek. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 Temmuz'u vurgulayan Değirmenci "3 Temmuz Pazartesi yine saat 18 olduğunda. Çünkü insan özlüyormuş" ifadesiyle paylaşımını şöyle devam ettirdi:

"3 Temmuz Pazartesi yine saat 18 olduğunda. Çünkü insan özlüyormuş. Demişler ki "öldü". Hayır. Söyleyin "geri döndü" İrfan reloaded.3 Temmuz'u bekleyin."
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