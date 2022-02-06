Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan turizm bölgelerinde 106 bin metrekare daha kamu arazisi sattı /06 Şubat 2022 13:00

Erdoğan turizm bölgelerinde 106 bin metrekare daha kamu arazisi sattı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izniyle 106 bin metrekarelik kamu arazisi 543 milyon liraya satıldı. Satışı yapılan arazilerin Bodrum, Urla gibi turistik bölgelerde olması dikkat çekti.

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Hazine’de para kalmaması sonrası kamu arazilerini satmaya başlayan AKP Hükumeti, hemen her gün Resmi Gazete’den yayınlanan ilanlarla kamuya ait arsaları elden çıkarıyor.

AKP, İzmir, Muğla ve Zonguldak’taki kamuya ait toplam 106 bin metrekarelik taşınmazı sattı.

AKP Hükumeti kamuya ait taşınmazları yok pahasına satmayı sürdürüyor. İzmir’in Urla, Muğla’nın Bodrum ve Zonguldak’ın Çaycuma ilçelerindeki kamuya ait toplam 106 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazlar, 543 milyon liraya özelleştirme yoluyla satıldı. İstanbul ve Kahramanmaraş’ta yapılacak enerji projeleri için proje güzergahlarında bulunan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına da karar verildi.

ERDOĞAN, ARAZİLERİN SATIŞINA ONAY VERDİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararlar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre; Hazine’ye ait Urla İçmeler’deki 11 bin 776 metrekare yüzölçümlü taşınmaz 89 milyon liraya Nuça Enerji’ye satıldı. Hazine’ye ait Urla İçmeler’deki 28 bin 742 metrekare taşınmaz 201 milyon liraya Çekiçoğlu Makina Medikal’e, Urla İçmeler’deki 18 bin 93 metrekare taşınmaz 149 milyon liraya Çekiçoğlu Makina Medikal’e satıldı. Hazine’ye ait Bodrum Konacık’taki 22 bin 38 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ise 44,7 milyon liraya SDK Yapı Sanayi’nin oldu.
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