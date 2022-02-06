Hollanda’ya iltica edenler son 1 yılda yüzde 80 arttı

Hollanda’nın istatistik kurumu Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 2021 yılında Hollanda’ya sığınma başvurusunda bulunanların sayısını açıkladı. Verilere göre 2020 yılında 13 bin 720 kişi Hollanda’ya iltica etti. 2021 yılının ilk çeyreğinde 2 bin 72, ikinci çeyreğinde 3 bin 340, üçüncü çeyreğinde 8 bin 815 ve dördüncü çeyreğinde ise 9 bin 870 kişi Hollanda’ya iltica talebinde bulundu. Böylece 2021 yılında Hollanda’ya sığınma başvurusunda bulunanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 80 artarak 24 bin 740’a ulaştı.







HER 3 SIĞINMACIDAN BİRİ SURİYELİ







2018 yılından bu yana Hollanda’daki en büyük sığınmacı grubunu Suriyeliler oluşturuyor. Bunu sırasıyla Afgan ve Türk, Yemen ve Cezayir vatandaşları takip ediyor. CBS verilerine göre 2020 yılında 4 bin 70 Suriyeli Hollanda’ya sığınırken bu sayı 2021’de 8 bin 330’a kadar çıktı. CBS, Hollanda’ya iltica başvurusu yapan her 3 kişiden birinin Suriyeli olduğunu söylüyor.





2020 yılında Hollanda’ya iltica eden Afganların sayısı sadece 385 idi ancak 15 Ağustos 2021’de Taliban’ın Afgan yönetimini ele geçirmesinin ardından Afgan toplumunda göç furyası başladı. Böylece 2021 yılının ilk çeyreğinde 145, ikinci çeyreğinde 210, üçüncü çeyreğinde bin 560 ve dördüncü çeyreğinde bin 95 Afgan Hollanda’ya sığınma talebinde bulundu. Böylece 2021’de Hollanda’ya iltica eden Afganların sayısı 3 bin 10’a yükseldi.





TÜRKLER EN ÇOK 2021’İN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE İLTİCA ETTİ





Türk vatandaşlarından 990’ı 2020 yılında Hollanda’ya iltica talebinde bulundu. 2021’in ilk çeyreğinde 90, ikinci çeyreğinde 375 Türk Hollanda’ya sığınırken bu sayı 2021’in üçüncü çeyreğinde bin 535’e yükseldi. 2021’in son çeyreğinde ise Hollanda’ya iltica eden Türklerin sayısı 455’te kaldı. Böylece 2021’in tamamında toplam 2 bin 455 Türk vatandaşı Hollanda’ya sığınma talebinde bulundu.





Hollanda’ya iltica ettikten sonra oturma izni alan kişiler “Mülteci hakkı ve aile birleşimi” kapsamında aile üyelerini de Hollanda’ya getirme iznine sahip oldu. CBS verilerine göre 2020 yılında sadece 3 bin 865 aile üyesi Hollanda’ya gelirken bu sayı 2021’de 10 bin 120’ye ulaştı.





TÜRK UYRUKLU 735 AİLE ÜYESİ HOLLANDA’YA GELDİ







2020’de bin 460 Suriyeli aile üyesi Hollanda’ya gelirken bu sayı 2021’de 6 bin 435’e kadar yükseldi. Suriye ve diğer milletler gibi Hollanda’da oturma izin alan Türk vatandaşları da “aile birleşimi” için başvuru yaptı. Böylece 2020 yılında 260 Türk uyruklu aile üyesi Hollanda’ya gelirken bu sayı 2021’de 735’e ulaştı.





2021 yılında Hollanda’da “aile birleşimi” için Suriye’den sonra en fazla başvuruda bulunan ülke vatandaşları 735 kişi ile Türkiye ve Eritre oldu.

