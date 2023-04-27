Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan ve 'adamları' hakkında harekete geçildi /27 Nisan 2023 07:53

Erdoğan ve 'adamları' hakkında harekete geçildi

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, cumhurbaşkanı ve bakanların yasal mevzuata karşın temel atma ve açılış törenlerini sürdürdüğünü belirterek Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu ve seçim yasaklarının uygulanmasını istedi.

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Hukukçu Eminağaoğlu, YSK’ye “çok ivedi” notu düşerek, propaganda yasağı başvurusu yaptı. Yasal mevzuata ve YSK’nin seçim takvimine işaret edilen dilekçede, “Cumhurbaşkanı seçiminde propaganda döneminin başlangıç tarihi 31 Mart 2023 tarihi olup, sona erme tarihi ise 13 Mayıs 2023 tarihi saat 18.00’dir” denildi.

Cumhurbaşkanı ve bakanların, bu nedenle 31 Mart tarihinden itibaren yasaklara uyması gerektiği ancak temel atma ve açılış gibi programların sürdürüldüğü anımsatılan dilekçede, “Özellikle görevdeki cumhurbaşkanı, anayasaya ve yasalara aykırı davranışlarını artırarak sürdürmekte, hak ihlallerine yol açmaktadır. Gerekli önlemler ve buna yönelik kararların alınması; aksi durumun hak ihlali yanında kurulunuz için sorumluluk da gerektireceğinin gözetilmesi konusunda bilgi ve gereğini ister ve dilerim” ifadeleri kullanıldı.

‘DEVLETLE SEÇİM YARIŞI’

YSK’nin, cumhurbaşkanının da propaganda yasağı kapsamında kaldığı yönündeki AYM kararını görmezden geldiğini vurgulayan Eminağaoğlu, “AKP, seçim sürecinde tüm devlet olanaklarını kullanıyor. Erdoğan ve bakanların adaylıkları kabul edildi. Şimdi de Erdoğan sınırsız propaganda olanağına sahip kılındı. AKP ve YSK’nin bu durumları nedeniyle hukuk devleti, parti devleti haline gelmiş durumda. Diğer partiler, devlet ile seçim yarışında. Açılış ve temel atma konuları, görevdeki cumhurbaşkanı için 31 Mart’tan bu yana propaganda yasağı kapsamında kalıyor. Demokratik bir seçim ve eşit koşullarda seçim için YSK bu durumu önlemeli” dedi.
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