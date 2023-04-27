Samanyolu Haber /Gündem / 'Fatih Terim Fonu' vurgununda yeni detaylar: Ünlü menajer de dolandırılmış /27 Nisan 2023 07:58

'Fatih Terim Fonu' vurgununda yeni detaylar: Ünlü menajer de dolandırılmış

Özel bir bankanın şube müdürünün adının karıştığı dolandırıcılık olayında çok sayıda ünlü futbolcu dolandırıldı. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü geçen hafta Göktürk’te bir eve operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü S. E. gözaltına alındı. Evinde arama yapılan şüpheli S.E. ertesi gün nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.  

Özel bir bankanın İstanbul Büyükdere şube müdürü olan S. E. “resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık” ile suçlanıyor.

İddiaya göre dolandırılan para miktarı 80 milyon dolar. Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da mağdurlar arasında olduğu iddia ediliyor.

ÜNLÜ MENAJER DE DOLANDIRILDI

Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında futbol menajeri, Galatasaray'ın tercümanı Musa Mert Çetin'in de dolandırılanlar arasında yer aldığı ortaya çıktı.
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