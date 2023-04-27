Samanyolu Haber /Gündem / Öğretmen Seyit Ahmet Aydın, 8 aydır cezaevinde rehin olarak tutuluyor /27 Nisan 2023 08:05

Öğretmen Seyit Ahmet Aydın, 8 aydır cezaevinde rehin olarak tutuluyor

Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Tarih öğretmeni Seyit Ahmet Aydın, yatarını doldurduğu halde tahliye edilmiyor. KHK’lı öğretmen Tuba Aydın, eşinin 30 Temmuz’da ‘denetimli serbestlik’ hakkı kazanmasına rağmen keyfi olarak cezaevinde tutulduğunu anlatıyor.

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Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında uyduruk delillerle 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Aydın, 7 yıldır tutuklu. Aydın, söz konusu cezasının 3 yılını tek kişilik hücrede geçirdi. Çocuklarının büyüdüğünü bile göremeyen Aydın, yatarını 30 Temmuz 2022’de tamamladı ancak cezaevi yönetiminin keyfi tavrı nedeniyle tahliye edilmiyor. Eşi Tuba Aydın, sosyal medyada yayınlanan videolu paylaşımda artık bu hukuksuzluğa son verilmesini istiyor.

Şunları söylüyor:

Eşim 7 yıldır ceaevinde. O içeri girdiğinde küçük oğlum 1,5, büyük oğlum 4,5 yaşındaydı. Çocukların kafasındaki baba kavramı duvarların arkasında kalan bir adamdan ibaret. Onlar hiç bir şekilde babayla çizgi film izlemek, güreşmek gibi kavramları bilmiyorlar.

Eşimin geçtiğimiz yıl Temmuz ayında tahliye olması gerekiyordu. İki kez iyi hal raporu almış olan bir insan. Neden hala tahliye edilmiyor? Ne zaman bırakacaksınız? Eşim 4 yıl önce büyük oğluma ‘Katar 2022 Dünya Kupası maçlarını birlikte izleyeceğiz’ diyerek söz vermişti.

Fakat bu akıl almaz karar yüzünden ne yazık ki bu sözünü yerine getiremedi. Şimdi benim çocuklarım, ‘Acaba babamla 2026 dünya kupası maçlarını birlikte izleyebileck miyiz’ diye konuşuyorlar kendi aralarında.

Lütfen, yalvarıyorum. Şu çocukların çığlıklarını duyun artık. Sizlerden rica ediyorum, sizler annesiniz, babasınız, eşsiniz. Adaletiniz öldü, bunu biliyorum. Azıcı vicdan kırıntınız kaldıysa ona sesleniyorum. Lütfen duyun artık sesimizi.
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