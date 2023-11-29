Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve ailesinden Metin Cihan hakkında suç duyurusu /29 Kasım 2023 14:40

Erdoğan ve ailesinden Metin Cihan hakkında suç duyurusu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci Metin Cihan hakkında sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek suç duyurusunda bulundu.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci Metin Cihan hakkında suç duyurusunda bulundu. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, Metin Cihan’a ‘Hakaret’ ve ‘İftira’ suçlamalarından dava açılması talep edildi. 

Şikayet üzerine İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Metin Cihan sosyal medya paylaşımında Erdoğan’ın 17 Ekim’de hastane bombaladığı için İsrail’i kınarken oğlu Burak Erdoğan’ın şirketine ait geminin İsrail limanında yükleme yaptığını belirtmişti.


Cihan,İsrail'e sevkiyat yapan bazı gemilerin AKP, BBP ve HÜDA-PAR’lıl isimlerle bağlantılı olduğunu sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

Cihan, hakkında açılan soruşturmaya dair ise şu ifadeleri kullandı: 

"Konu ben değilim arkadaşlar. konu gazze bombalanırken burak erdoğan'ın şirketine ait geminin israil aşdod limanından yükleme yapıyor olması. lütfen bunu hiç unutmayalım."


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