Acun Ilıcalı'nın takımına sponsor olmuştu. Dolandırıcılıktan tutuklandı

Kripto para borsası Tomya firmasının sahibi Yavuz Usta ve ekonomist Ece Pulaş tutuklandı.







Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kripto para borsası Tomya ile ilgili soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Dosyaya göre, Musa Ekmekçioğlu isimli bir kişi 211 bin 500 dolar dolandırıldığı iddiası ile şikayetçi oldu. Ekmekçioğlu, kendisini arayan ve Tomya’da çalıştığını söyleyen Muammer Uslu’nun, kripto para ile ilgilenip ilgilenmediğini sordu.





Kripto varlıklara ilgisinin olduğunu söyleyen Ekmekçioğlu’nun yatırdığı paranın yönetimini Uslu yaptı. Uslu bir süre sonra, Ekmekçioğlu’nu ‘İdol FX’ adındaki forex sisteminin müdürü olduğunu söylediği Halil Demir ile tanıştırdı. Demir, kaldıraçlı sistemler olarak da bilinen forexe para yatırarak yüksek kazanç elde edebileceğini söyledi.









PARASINI ALAMADI ŞİKAYETÇİ OLDU





Sisteme Ekmekçioğlu adına birçok kez işlem yapıldı. Bir süre sonra İdol FX ile ilgili çok sayıda şikayetin olduğunu, birçok kişinin dolandırıldığını öğrenen Ekmekçioğlu, parasını alamayınca şikayetçi oldu. Ekmekçioğlu dışında başka kişilerin de benzer şekilde dolandırıldığı anlaşıldı.





5 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER





5 ay boyunca teknik ve fiziki takip de yapılan soruşturma sonrası, 24 Kasım sabahı operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli soruşturmada 8 ilde daha eş zamanlı gözaltılar yapıldı. Listedeki 32 kişiden 25’i gözaltına alındı. Bu kişilerden 1’i savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.





Tutuklanmaları talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 11’i ise tutuklandı.





ŞİRKETİN SAHİBİ DE DANIŞMANI DA TUTUKLANDI





Tutuklanan isimler arasında, 10 milyon sermayeli Tomya Teknoloji AŞ’nin sahibi Yavuz Usta’nın yanı sıra, bu şirkette kısa bir süre danışmanlık yapan ekonomist Ece Pulaş ile birlikte Muammer Uslu, Kemal Tutuman, Halil Demir, Hacı Yusuf Alagöz, Yusuf Almaz, Abdulkadir Çakır, Gözdenur Kulaber, Hüseyin Kayra, İbrahim Bayrak tutuklandı. Diğer şüpheliler ise çeşitli adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı. Tutuklanan isimlerden bir kısmının Tomya’nın eski çalışanı oldukları anlaşıldı. Bu isimler arasında yer alan Gözdenur Kulaber’in Şubat 2022’de ayrıldığı görüldü.