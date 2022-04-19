Samanyolu Haber /Gündem / İftar yemeğinde bir araya geldiler /19 Nisan 2022 21:47

İftar yemeğinde bir araya geldiler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara Beştepe'deki Külliye bahçesinde yer alan Özbek Otağı'ndaki iftar yemeğinde bir araya geldiği aktarıldı.

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Yaklaşan seçim süreciyle birlikte siyasi liderlerin birbirlerini ziyaretlerinin sıklatığı bir ortamda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iftar yemeğinde bir araya geldiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı.

Erdoğan son olarak 3 Mart 2022’de Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelmişti. Erdoğan ve Bahçeli, geçen Ramazan ayında, 15 Nisan 2021 tarihinde yine Özbek Otağı’nda iftar yapmıştı.
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