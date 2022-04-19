Samanyolu Haber /Gündem / THY yönetiminden 'yüzde 190 zam' açıklaması /19 Nisan 2022 22:54

THY yönetiminden 'yüzde 190 zam' açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) yönetiminden, yönetim kurulu üyelerine yüzde 190 zam yapılmasına ilişkin bir açıklama geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

Türk Hava Yolları (THY) yönetiminden yeni bir açıklama geldiği belirtildi.

Söz konusu açıklamanın THY yönetim kurulu üyelerine yüzde 190 zam yapılmasına ilişkin olduğu aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Türk Hava Yolları (THY), yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemelerine yüzde 190 zam yapılmasına ilişkin açıklama yayımladı.

THY açıklamasında zammın pandemi dönemindeki kesintilerin sonrasında geldiği ifade edildi, "kazanımlar eski seviyesine ve günümüz koşullarına uygun bir noktaya taşınmıştır" denildi.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Bazı haber mecralarında Yönetim Kurulu üyelerimizin huzur hakkı ödemelerine yüzde 190 oranında zam yapıldığı bilgisi paylaşılmaktadır. Türk Hava Yolları’nın pandemi döneminde küresel havacılık sektöründe pozitif ayrışması tüm çalışanlarının azmi ve fedakarlığı sayesinde olmuştur. Yönetim Kurulu üyelerimiz de bu fedakarlığa dahil olarak 2020 yılında huzur hakkı ödemelerinde yüzde 50 indirim kararı almıştır. Salgının etkilerinden hızlı bir şekilde sıyrılarak güçlü finansal sonuçlar elde eden ortaklığımızın 2021 yılında rekor seviyede bir kâr elde etmesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin önemli bir katkısı bulunmaktadır. Huzur hakkı ödemelerinde kesinti sonrası yapılan iyileştirme ile kazanımlar eski seviyesine ve günümüz koşullarına uygun bir noktaya taşınmıştır."
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