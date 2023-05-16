Erdoğan yargısı, seçim sonrası tweet avına erken başladı

Başsavcılık’tan yapılan açıklama, “Kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak nitelikte kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.



DHA ve AA, bu kişiler arasında oyuncu Zeynep Beşerler'in de bulunduğunu yazdı.



Twitter’da, Beşerler’in “Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla…Yazık…” paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma açıldığı yorumları yapıldı.