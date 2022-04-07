Erdoğan'a ağır eleştiriler: 'Hayal aleminde yaşıyor, gerçeklerle bağlantısı tamamen koptu'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklamasının ardından ekonomist Atilla Yeşilada, ekonomideki tabloyu Sözcü’den Ruhat Mengi’ye değerlendirdi. Yeşilada şunları söyledi:





"90’lara dönüyoruz, o zaman da enflasyon bir yıl 90, bir yıl 70 olurdu. Halkın durumu fark etmezdi ki enflasyonda herkes tedbirini enflasyon daha yüksek olacakmış gibi alırdı. Ama burada artık ip koptu, buradan üç haneli enflasyona gidiyoruz, bu politikalarla bunun engellenmesi imkansız.





AKP’nin kafasındaki şu, “Biz doların artmasına müsaade etmezsek enflasyon da yatışır.” Bu da ekonomik cehaletin derecesini gösteriyor çünkü şu anda Türkiye’de tabii ki dolar kurunun artışı enflasyon için önemlidir ama asıl önemlisi beklentiler değişti. İnsanlar, şirketler, işçiler, doktorlar, herkes enflasyonun yükselmesini beklediği için, ‘enflasyon yükselecekmiş gibi fiyat’ talep ediyor.





Artık bu noktaya geldikten sonra radikal bir operasyon lazım, yani kol kesmek lazım aksi halde enflasyonu durduramazsınız.





'ERDOĞAN HAYAL ALEMİNDE YAŞIYOR'





Erdoğan artık bir hayal aleminde yaşıyor, gerçeklerle bağlantısı tamamen koptu, biz buna ‘yankı odası’ diyoruz, yani o konuşuyor, etrafındakiler de aynısını tekrarlıyor. Artık kimse dinlemiyor, ana akım medya Twitter oldu, Youtube oldu, Instagram oldu, buralarda da AKP’nin hiçbir mevcudiyeti yok, halk da aldanmıyor zaten, anketlerden de görüyoruz.





Mevcut durumda bunları bir siyasetçi söylemez. Bu oyun bitti artık, Türkiye, bir kişinin hayallerini daha fazla kaldıramaz, ilk kaldıramayacak olan da AKP, MHP seçmenidir, çünkü en büyük zararı onlar görüyorlar.





AKP ve Sayın Erdoğan ilk seçimde gidecekler, kimse de Orban’la filan karşılaştırmasın. Hayatında Macar ekonomisini okumamış insanlar Orban tartışıyorlar, çok karşıyım.





Artık AKP’liler de Erdoğan’ı desteklemiyor ve Erdoğan değişmeyeceğine göre o zaman iktidar değişecek. O seçim yapılacak ve sonuçlar sayılacak, YSK onaylayacak ve Erdoğan gidecek. Ne yapacak yani, polisi mi çağıracak, SADAT’ı mı çağıracak? Onca yılların Türkiye tecrübesi var, gelirler mi? Türkiye’de bürokrasi havayı çok iyi koklar, Erdoğan seçim günü YSK’ya itiraz etsin YSK itirazı reddedecektir. Çünkü onlar da bu işin sürmeyeceğini biliyorlar, o yüzden bu konuda en ufak bir endişem yok."