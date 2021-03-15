Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a aşı göndermesi: Sıramız geldi /15 Mart 2021 14:26

Erdoğan'a aşı göndermesi: Sıramız geldi

İkinci doz Covid-19 aşısını olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaşadığı polemiğe gönderme yapan Kılıçdaroğlu "Sıramız geldi ve aşımızı yaptırdık" dedi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında sıra polemiğine sebep olan corona aşısının ikinci dozunu oldu. Eşiyle birlikte aşı olduğunu duyuran Kılıçdaroğlu o anı sosyal medya hesabından "Sıramız geldi, Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık" notuyla paylaştı.

Türkiye'ye corona virüsü aşısının ilk geldiği günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca genel başkanları “topluma örnek olmak için” aşı olmaya davet etmişti.  Bu çağrıya olumsuz cevap veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ‘aşı için sırasını bekleyeceğini' açıklamıştı.

72 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu, 70 yaş üstüne yapılmaya başlanmasının ardından 12 Şubat günü eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte aşının ilk dozunu olmuştu. Kılıçdaroğlu ailesi bugün de aşının ikinci dozunu yaptırdı.

Aşı olurken çekilen fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan CHP lideri, “Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz” notunu düştü.

‘SIRAM GELDİ’ YANITI

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın “Ben vatandaş Kemal’im sıram gelince aşı olacağım demiştin, neden gittin aşı oldun?” şeklindeki sorusuna “E sıram geldi gittim oldum” yanıtını vermişti. Kılıçdaroğlu’nun mesajındaki ‘sıra’ vurgusu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaşanan polemiğe gönderme olarak algılandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'a aşı göndermesi: Sıramız geldi Sonraki Haber >>

Cumhur İttifakı'nı boz...

Cumhur İttifakı'nı boz...

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

Çin'in StarWars robotları

Çin'in StarWars robotları

Canlı yayında akılalmaz kaza

Canlı yayında akılalmaz kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:38:54