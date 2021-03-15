Samanyolu Haber /Spor / Enes Kanter 22. double-double’nı yaptı, galibiyeti Yusuf Bekmezci’ye adadı /15 Mart 2021 14:24

Enes Kanter 22. double-double’nı yaptı, galibiyeti Yusuf Bekmezci’ye adadı

NBA’de dün gece Portland, deplasmanda, Minnesota’yı 125-121 yenerken Enes Kanter bu sezonun 22. double-double’ına imza attı. Başarılı oyuncu galibiyeti 82 yaşında ve Alzheimer hastası olmasına rağmen tahliye edilmeyen Yusuf Bekmezci’ye adadı.

SHABER3.COM


Covid-19 nedeniyle sıkıştırılmış bir program uygulanan NBA’de, All-Star maçından sonra ara verilmemiş ve ikinci devre maçları hemen başlamıştı. Batı Konferansında Portland Trail Blazers deplasmanda Minnesota Timberwolves’i baştan sona çekişme içinde geçen maçta 125-121 mağlup etmeyi başardı. Enes Kanter 20 sayı, 11 ribaund, 2 asistle güzel bir performans sergiledi. Başarılı oyuncu bu sezon 22. double-double’ına imza attı.

CARMELO ANTHONY NBA TARİHİNE GEÇTİ

BoldMedya'nın haberine göre, Carmelo Anthony maçın oyuncusu olurken takımına galibiyeti getirdi. 26 sayı, 2 ribaund, 6 asistle Portland’ın en skorer oyuncusu olan Carmelo Anthony, bu maçta NBA tarihine geçti. 36 yaşında olan NBA yıldızı, Minnesota karşısında attığı basketlerle, 26955. sayılarını kaydetti ve NBA tarihinin en çok sayı atan 11. ismi oldu. Carmelo Anthony, bu alanda, NBA’nin efsane ismi Hakeem Olajuwon’u geride bırakarak 11. sıraya yerleşti. Carmelo Anthony bir sakatlık yaşamadığı takdirde önünüzdeki aylarda ilk on isim arasına girebilir.

KANTER GALİBİYETİ, YUSUF BEKMEZCİ’YE ADADI

Enes Kanter, sosyal medya hesabından attığı twitle Minnesota Timberwolves galibiyetini, 82 yaşındaki hayırsever işadamı Yusuf Bekmezci’ye adadığı söyledi. 82 yaşındaki Yusuf Bekmezci’nin Alzheimer olduğunu ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamamasına rağmen hapiste tutulmaya devam edildiğini yazdı. Yusuf Bekmezci’nin suçsuz olmasına rağmen geçen yıl yaşanan büyük baskılar neticesinde hapse atıldığını da twitter’dan paylaştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Enes Kanter 22. double-double’nı yaptı, galibiyeti Yusuf... Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  

Cumhur İttifakı'nı boz...

Cumhur İttifakı'nı boz...

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

Çin'in StarWars robotları

Çin'in StarWars robotları

Canlı yayında akılalmaz kaza

Canlı yayında akılalmaz kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:38:52