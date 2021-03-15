Enes Kanter 22. double-double’nı yaptı, galibiyeti Yusuf Bekmezci’ye adadı





BoldMedya'nın haberine göre, Carmelo Anthony maçın oyuncusu olurken takımına galibiyeti getirdi. 26 sayı, 2 ribaund, 6 asistle Portland’ın en skorer oyuncusu olan Carmelo Anthony, bu maçta NBA tarihine geçti. 36 yaşında olan NBA yıldızı, Minnesota karşısında attığı basketlerle, 26955. sayılarını kaydetti ve NBA tarihinin en çok sayı atan 11. ismi oldu. Carmelo Anthony, bu alanda, NBA’nin efsane ismi Hakeem Olajuwon’u geride bırakarak 11. sıraya yerleşti. Carmelo Anthony bir sakatlık yaşamadığı takdirde önünüzdeki aylarda ilk on isim arasına girebilir.

KANTER GALİBİYETİ, YUSUF BEKMEZCİ’YE ADADI





Enes Kanter, sosyal medya hesabından attığı twitle Minnesota Timberwolves galibiyetini, 82 yaşındaki hayırsever işadamı Yusuf Bekmezci’ye adadığı söyledi. 82 yaşındaki Yusuf Bekmezci’nin Alzheimer olduğunu ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamamasına rağmen hapiste tutulmaya devam edildiğini yazdı. Yusuf Bekmezci’nin suçsuz olmasına rağmen geçen yıl yaşanan büyük baskılar neticesinde hapse atıldığını da twitter’dan paylaştı.





