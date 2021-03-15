Enes Kanter 22. double-double’nı yaptı, galibiyeti Yusuf Bekmezci’ye adadı

Covid-19 nedeniyle sıkıştırılmış bir program uygulanan NBA’de, All-Star maçından sonra ara verilmemiş ve ikinci devre maçları hemen başlamıştı. Batı Konferansında Portland Trail Blazers deplasmanda Minnesota Timberwolves’i baştan sona çekişme içinde geçen maçta 125-121 mağlup etmeyi başardı. Enes Kanter 20 sayı, 11 ribaund, 2 asistle güzel bir performans sergiledi. Başarılı oyuncu bu sezon 22. double-double’ına imza attı.
CARMELO ANTHONY NBA TARİHİNE GEÇTİ
BoldMedya'nın haberine göre, Carmelo Anthony maçın oyuncusu olurken takımına galibiyeti getirdi. 26 sayı, 2 ribaund, 6 asistle Portland’ın en skorer oyuncusu olan Carmelo Anthony, bu maçta NBA tarihine geçti. 36 yaşında olan NBA yıldızı, Minnesota karşısında attığı basketlerle, 26955. sayılarını kaydetti ve NBA tarihinin en çok sayı atan 11. ismi oldu. Carmelo Anthony, bu alanda, NBA’nin efsane ismi Hakeem Olajuwon’u geride bırakarak 11. sıraya yerleşti. Carmelo Anthony bir sakatlık yaşamadığı takdirde önünüzdeki aylarda ilk on isim arasına girebilir.
KANTER GALİBİYETİ, YUSUF BEKMEZCİ’YE ADADI
Enes Kanter, sosyal medya hesabından attığı twitle Minnesota Timberwolves galibiyetini, 82 yaşındaki hayırsever işadamı Yusuf Bekmezci’ye adadığı söyledi. 82 yaşındaki Yusuf Bekmezci’nin Alzheimer olduğunu ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamamasına rağmen hapiste tutulmaya devam edildiğini yazdı. Yusuf Bekmezci’nin suçsuz olmasına rağmen geçen yıl yaşanan büyük baskılar neticesinde hapse atıldığını da twitter’dan paylaştı.