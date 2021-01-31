Double-double yapan Enes Kanter galibiyeti bakın kimlere adadı

Son anları nefes kesen Portland-Chicago Bulls maçını, son 11 saniyeye 5 sayı geride giren Portland kazandı. Double-double yapan Enes Kanter maçı, hukuksuz yere hapiste olan babalara adadı.





Bold Medya'dan Muhammet Ali Toksoy'un haberine göre NBA’de dün gece oynanan ve son saniyelerinde nefeslerin tutulduğu maçta, Portland Trail Blazers, Chicago Bulls’u 123-122 mağlup etti. Maçın bitimine 11.5 saniye kala 122-117 geride olan ve topu kenardan oyuna sokan Portland Trail Blazers, Damian Lillard’ın uzak mesafe atışıyla durumu 122-120’ye getirdi.





Bu basketten sonra pota altından oyuna başlayan Chicago Bulls, topu yıldız oyuncuları Zach LaVine’le buluşturdu. Portland ikili sıkıştırma getirince, LaVine topu kullanamadı ve hakem paylaşılamayan top kararı verdi. Hakemin hava atışı sonrasında seken top Damian Lillard’da kaldı. Çok zor pozisyonda Buzzer Beater (Basketbolda süre dolarken kullanılan ve isabet bulunan 3 sayılık atış) atan Lillard takımının maçı 123-122 kazanmasını sağladı.





ENES KANTER, LİLLARD’I ÖPTÜ, ‘TREND TOPİC’ OLDU





Lillard’ın isabetli şutu havadayken süre bitti, Portland’lı oyuncular Lillard’ın etrafında sevinç yumağı oluşturdu. Enes Kanter, Lillard’ı tebrik etmek için başından öpünce, ABD sosyal medyasında trend topic oldu. Enes Kanter’in bu kadar ilgi görmesinin sebebi, başı öperek tebrik etmenin ABD kültüründe olmamasının yanında, başarılı oyuncunun maçta sergilediği harika performanstı. 33 dakika süre alan Enes Kanter, 22 sayı 11 ribaundla double-double yaparken bir de asist yaptı. Özellikle rakip pota altında çok güçlü oynayan Enes Kanter, takımının galibiyetine büyük katkı yaptı.





KANTER, BABASININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI





Enes Kanter, maçtan önce Twitter’dan babasının doğum gününü, duygusal bir mesajla kutladı. NBA’e 3.sıradan draft edilmesinin açıklandığı ve babasının ona sarılarak tebrik ettiği videoyu paylaşan Enes Kanter twitinde ‘mutlu yıllar baba, tam yedi yıl oldu. Bana verdiğin ilham için teşekkürler. Çok uzaklardan bile olsa hayatımda olmana çok minnettarım. Bana öğrettiklerini yapmaya, doğrular için savaşmaya devam edeceğim.’





GALİBİYETİ, HAPİSTEKİ MASUM BABALARA ADADI





Enes Kanter maç sonrasında galibiyeti bu kez masum babalara adadı. Attığı twitte ‘Bugün babamın doğum günü, o şimdi özgür ama 2016 yılından beri Türkiye’de 96 bin 585 masum tutuklu var. Birçoğu işkence görüyor, hapishanelerde ölüyor, aileler acı çekiyor. Bugün elde ettiğimiz bu zaferi o masum babalara adıyorum.’



