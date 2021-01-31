Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi lider değişti /31 Ocak 2021 21:28

Trabzonspor Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi lider değişti

Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin ilk derbisinde Trabzonspor, Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-1 yendi. Fenerbahçe ligde liderliğe yükseldi.

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Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer rakibini deplasmanda 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. 

Süper Lig'de 22. haftanın en önemli maçı Vodafone Park'ta oynandı. 9 maçtan 8 galibiyet çıkaran Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 5 maçtır kaybetmeyen Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'unu konuk etti.

29. dakikada Aboubakar'ın golüyle öne geçen Beşiktaş, üstünlüğünü koruyamadı. Montero'nun 44. dakikada kendi kalesine attığı golle eşitliği yakalayan Trabzonspor, 63'te Vitor Hugo'nun golüyle öne geçti. Beşiktaş'ta 64. dakikada Bernard Mensah'ın yerine oyuna giren Dorukhan Toköz, Flavio'ya yaptığı sert faulün ardından 77. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Uğurcan Çakır'ın kalesinde devleştiği ve Beşiktaş hücumcularına geçit vermediği 90 dakika Karadeniz ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

9 maçlık serisi sona eren Kartal, liderliği Fenerbahçe'ye kaptırdı, üst üste 3. galibiyetini alan Fırtına 36 puanla 5. sıraya yerleşti.

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