ABD her yıl 80 Bin kişiye çekilişle 'Green Card' verecek

Başkan Biden’ın yeni göçmenlik reformu tasarısında, aralarında binlerce Türk vatandaşının da bulunduğu 11 milyon yasadışı göçmene de Yeşil Kart verilecek, Amerikan vatandaşı olmalarının yolu açılacak.





Demokratların Amerikan Kongresi’ne sunduğu göçmenlik reformu tasarısındaki son durumu ve tasarının yasallaşma sürecini New York Barosu Avukatı Cahit Akbulut, VOA Türkçe’ye değerlendirdi.





“Her yıl 80 bin kişi loto çekilişi yoluyla ABD’ye kabul edilecek”





Avukat Akbulut, yeni göçmenlik reformu yasa tasarısında ülkeye her yıl Loto çekilişi yoluyla alınan göçmen sayısının arttırılacağını belirterek, “Her sene dünyaya açık bir loto çekilişi yapılıyordu. Her yıl 55 bin kişi bu yolla ABD’ye giriyordu. Yeni tasarıda bu sayıyı yükseltiyorlar. Şimdiye kadar her yıl 55 bin kişinin loto yoluyla alıyordu, bu sayı 80 bin kişiye çıkartılacak” dedi





Başkan Joe Biden’ın göçmenlik reformu yasa tasarısının yasallaşması halinde bu konudaki birçok soruna kalıcı çözümler getireceğini ifade eden Akbulut, “Eski Başkan Trump, ABD’deki göçmenlerin ve göçmen olmayanların haklarını kısıtlayan ve sınırlayan çok sayıda politika değişikliği önerdi ve uyguladı. Ancak Başkan Biden, Trump’ın getirdiği düzenlemeleri yürürlükten kaldırmak için harekete geçip görevdeki daha ilk gününde yeni kararlar imzaladı. Yeni yönetim, Müslüman ve Afrikalılara seyahat yasağının iptali, sınıra duvar inşasının durdurulması, çocuk yaşta ülkeye gelen genç göçmenlere kolaylık sağlayan DACA programının korunması ve güçlendirilmesi hedeflendi” dedi.