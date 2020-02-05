İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul ve deprem konularında sarf ettiği sözlerin hatırlatılması üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ben, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım.” ifadelerini kullanmıştı.







Gazeteciler Erdoğan’ın sözlerini bugün İmamoğlu’na sordu.





İmamoğlu şu cevabı verdi: “Derece deyince benim aklıma ‘Fahrenheit’ gelir ya da ‘Celcius’ gelir. Derece deyince, benim aklıma o geliyor; insan gelmez. İnsanı hayatımda hiç derecelendirmedim."





"Sayın Cumhurbaşkanı’nın zihninde böyle bir şey varsa, üzülürüm." diyen İmamoğlu, "Kimse doğuştan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ya da Cumhurbaşkanı olmadı. Bunlar, kademeli bir şekilde oluyor. Bunu unutmamak lazım. Üzücü bir yorum olmuştur.” dedi.





"SAYIN BAKAN KAZMA İLE SAMİMİ BİR İLİŞKİ KURDUĞUNU İFADE EDİYOR"





“Kanal İstanbul’la ilgili Ulaştırma Bakanı açıklama yaptı imar planının onaylandığının bilgisini verdi. Ne diyeceksiniz bu açıklamayla ilgili?” sorusuna karşılık İmamoğlu, "Sayın Bakan yaklaşık 7 aydır, ‘Kazmayı vuracağız’ diye, kazmayla samimi bir ilişki kurduğunu ifade ediyor." ifadelerini kullandı.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a cevaben, "Herkes doğuştan cumhurbaşkanı olmuyor." dedi.





AKP hükümetinin kamuoyunu ve bilimsel raporları görmezden gelen tavrını şaşkınlık karşıladığını belirten İmamoğlu, "Kıymet de vermiyorum. İstanbul’da yaşayan esnafı temsil eden kuruluşlar, İstanbul’da var olan sanayi kuruluşlarını temsil eden kuruluşlar, ‘Ya bu benim konum değildir’ deyip, kafasını kuma soktuğu an, toplum onların hepsini yargılar." dedi.



“SÖZ VERDİĞİ ŞEKİLDE BİZİ MASAYA DAVET ETSİN”







"Sözde durulmuyor. Durmayan kim?" sorusunu yönelten İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı sorgulasın bunu. Durmayan birileri varsa, cezasını versin. Bize söz verdiği şekilde masaya davet etsin. İstanbul’a özel, kişisel yetki edinimi şeklinde süreci yorumlayıp, ‘İstanbul’da kanalı nasıl yaparım’ diye bu tasarlanmış olduğunu gördüğümüz bir takım çalışmalar önümüze geliyor." ifadelerini kullandı.





“DUVAR SÜSLEMELERİNE HARCANAN PARAYLA KREŞ YAPARIM”







İmamoğlu'na, “Bilim adamlarının, ‘Şu kadar lale ekilmese İstanbul’un yer bilimi sorunu çözülür, projelere kaynak aktarılır’ şeklinde ifadeleri oldu. Elinizde toplam bir maliyet var mı?” sorusu da yöneltildi.





"Duvar süslemeleri ya da saksıda çiçek bakımı için yıllık 26-27 milyon civarında. Bu, her yıl yapılan bir bakım. Bunun bir de başlangıcı var." diyen İmamoğlu, "O duvarda gördüğünüz tüm mekanizmaların maliyetleri var. Yani bu işin bedeli 100 milyonlarca liraya kadar tırmanır. Hatta bazı ithal edilen işlerin yetkilerinin, sadece birkaç firmada olmasına kadar giden sonuçlar var." dedi.





İmamoğlu şunları kaydetti. "Bu işler; on yıllık, 15 yıllık işler. Yani yeni işler değil. O paralarla şehrimize, sadece 25 milyon TL ile ben 10-15 daha kreş yaparım. 15 kreş demek 1.200-1.300 çocuğumuzu her yıl hayata hazırlamak demek."