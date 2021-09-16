Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a IMF sorusu! Neden 6,3 milyar doları halka dağıtmıyorsun? /16 Eylül 2021 13:29

Erdoğan'a IMF sorusu! Neden 6,3 milyar doları halka dağıtmıyorsun?

IMF konusunda, "Bugün borç alan, yarın talimat alır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kritik IMF sorusu: "Neden 6,3 milyar doları halka dağıtmıyorsun?"

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IMF konusunda, "Bugün borç alan, yarın talimat alır… IMF'ye boğun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) gelen 6.4 milyar dolarlık SDR yardımını sadece “süreci tamamlanan işlemler” ifadeleriyle duyurmuştu. Pandemi döneminde yardım amacıyla gönderilen 6.4 milyar dolar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken bir soru geldi. 

Yazar Orhan Uğurluoğlu, "Neden halka dağıtmıyorsunuz?" dedi.

Bugünkü, "IMF yardımını neden halka dağıtmıyorsun?" başlıklı köşe yazısında Uğurluoğlu, "Türkiye'nin hissesine düşen 6,3 milyar doları AKP iktidarı IMF adını anmadan 23 Ağustos 2021'de "sessiz sedasız" aldı. Madem "Covid salgını" nedeniyle IMF bu parayı verdi o halde halka dağıtılması gerekmez mi? Sıkıntıya düşen; esnafa, tüccara, sanayiciye, işsize, emekliye bu paranın dağıtılması gerekmez mi?" ifadelerini kullandı.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğurluoğlu'nun köşe yazısı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IMF konusunda, "Bugün borç alan, yarın talimat alır… IMF programı başta olmak üzere ülkemizi mihnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boğun eğmeyeceğiz. Türkiye'yi yeniden bu cendereye sokmaya kimsenin gücü yetmeyecektir…" derdi.

IMF Covid salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar ABD Doları tutarında SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağladı.

Türkiye'nin hissesine düşen 6,3 milyar doları AKP iktidarı IMF adını anmadan 23 Ağustos 2021'de "sessiz sedasız" aldı.

Madem "Covid salgını" nedeniyle IMF bu parayı verdi o halde halka dağıtılması gerekmez mi?

Sıkıntıya düşen;

- Esnafa,

- Tüccara,

- Sanayiciye,

- İşsize,

- Emekliye bu paranın dağıtılması gerekmez mi?

Erdoğan, diyorsun ki; " Merkez Bankası rezervi 110 milyar doları aştı…"

Demek ki; IMF'nin 6,3 milyar dolarına Hazine'nin ihtiyacı yok…

- IMF yardımını neden halka dağıtmıyorsun?

- Neden Hazine açığını kapatmada kullanıyorsun?

Değerli okurlarım

Elbette Erdoğan'ın verdiği Merkez Bankası rezervleri doğru değil. Uzman ekonomistler de muhalefet partileri de gerçek rakamları açıklıyorlar.

- Merkez Bankası rezervi eksi 45 milyar dolar.

IMF parası can çekişen hasta ekonomiye bir miktar ilaç oldu ama o kadar hasta ki, 6,3 milyar dolar asla iyileştiremez…

- Bu arada Merkez Bankası'na ne oldu Erdoğan?

Faizi 200 baz puan arttıran MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu bu akşam görevden alacak mısın?"
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