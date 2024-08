Erdoğan'a jet cevap: Alpay Özalan denen organizma...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Bitlis'te, Can Atalay oturumunda yaşananlarla ilgili "Bir avuç marjinal muhalefet partilerini peşinden sürüklüyor" sözlerine yanıt verdi.



'KOCA DEVLETİ CEMAATİN PEŞİNE TAKAN SİZSİNİZ'

Ankara'da gazetecilere açıklama yapan Özel, ilgili soruya karşılık şunları söyledi:



"Ahmet Şık'ın üslubunun Meclis'e uygun olmadığını söyledim, hatta beni eleştirenler de oldu. Ahmet Şık, sözün sınırlarında saygı sınırlarını aşmış olabilir. Peki Alpay Özalan denen organizma ne yapıyor? Kürsüye saldırıyor, kan akıtıyor, kadına şiddet uygulanmasına ön ayak oluyor, her şeyi başlatıyor. Ahmet Şık'ın sözü ağırdı, bazı kelimeleri Meclis'e yakışmadı. Alpay Özalan Türkiye'ye yakışmıyor. Biz Özalan'ı milli takımda oynarken milli gururumuz olarak görürdük, Erdoğan'ın partisinde milli utancımıza dönüştü. Buradan özeleştiri yapması gereken kişinin eleştiriye yeltenmesini tükenmişlik sendromuna bağlıyorum."



ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Bitlis'te konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AKP milletvekili Alpay Özalan'ın TİP milletvekili Ahmet Şık'a saldırmasıyla gündem olan Can Atalay oturumuna dair ilk kez konuşmuştu.



İfadelerinde Ahmet Şık'ı "marjinal" ve "provokatör" olarak niteleyen Erdoğan, muhalefeti de hedef almıştı.



Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:



"Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalkıp şimdi İstanbul'un çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Belediyeleri 3 ayda hısım akraba çiftliğine çevirdiler. Meydanlara söz verdikleri halde binlerce belediye işçisini kapı dışarı ettiler. Avrupa'da keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı. Kendi menfaatleri dışında hiçbir gündemleri yok. Yetkiyi milletten alıp hizmeti hapisteki teröriste veriyorlar. Meclis'te provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini takip etik.



Meclis kürsüsünden millete hakaret eden bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi. Muhalefetin bu koroya ip gibi dizilmesi teslimiyet işaretidir. Bir avuç marjinal muhalefeti esir almış, parmağında oynatmaktalar."