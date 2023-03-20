Erdoğan'a Mehmet Şimşek şoku: Teklifini reddetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters’ın AKP’li kaynaklara dayanarak “ekonominin başına getirileceğini” yazdığı Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le, AKP Genel Merkezi’nde görüştü.

Görüşme sonrasında Şimşek açıklama yapmadan ayrılırken, parti sözcüsü Ömer Çelik, “Mehmet Şimşek aktif siyasette yer almayı düşünmüyor ama her türlü desteği verecek” açıklaması yaptı.

Çelik, aktif siyaseti düşünmesi halinde, partisinin bütün mekanizmalarının Şimşek’e açık olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından konuşan ve Şimşek’in geçmişte AKP hükümetlerinde görev aldığını anımsatan Çelik, aktif siyasetten ayrıldıktan sonra da görüştüklerini ifade etti.

Çelik şöyle devam etti:





“Sizler şunu merak ediyorsunuz; aday olacak mı diye. Kendisi siyasetten ayrıldıktan sonra pek çok işle meşgul.





Sivil toplum kuruluşlarında görevleri var. Aktif siyaseti düşünmüyor.





“Kendisi aktif siyasetten ayrılırken kararının bu olduğunu ifade etmişti.





“Sayın Cumhurbaşkanımızın parti ya da hükümet politikalarına dönük olarak her konuda katkıyı vereceğini, yardımcı olacağını, emek sarf edeceğini bir defa daha ifade etti.





“Bizim kendisiyle dışarıda da görüştüğümüz bir arkadaşımız. 'Ben Cumhurbaşkanımızın parti, hükümet, ekonomi politikalarına destek vermeye, birikimimi yansıtmaya, destek vermeye hazırım' demiştir arkadaş.”





'Partimizin bütün mekanizmaları açık'





Seçim süreci olduğu için bu tür görüşmelerle ilgili “olağanüstü bir hava” oluşturulduğunu savunan Çelik, “Kendisi aktif siyaseti arzu ederse, partimizin bütün mekanizmaları açıktır” dedi.