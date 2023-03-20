Rus ve Çin liderlerin stratejik iş birliği teyidi

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Bugün öğle saatlerinde, üç günlük resmi bir program çerçevesinde Moskova’ya gelen Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Kremlin Sarayı’ında Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin ile bir araya geldi.





Liderler basına açık olan selamlama konuşmalarında bütün ziyaret kapsamında ele alınacak gündemlerin başlıklarına değindiler.





Putin karşılama konuşmasında “Tam 10 yıl önce Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı olarak Rusya'ya ilk ziyaretinizi yapmıştınız. Bu süre zarfında ilişkilerimizin geliştirilmesinde çok önemli mesafeler aldık” dedi.





Rus devlet başkanı, Çin liderini sevgili bir dost olarak nitelendirdi ve onu ÇHC Başkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti.





Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'daki krizin aşılması için Pekin'in önerilerini de dikkatle okuduğunu belirterek, Rusya'nın müzakere sürecine her zaman açık olduğunu sözlerine ekledi. Putin, "Adalet ilkelerinden hareket ettiğinizi ve uluslararası hukukun temel hükümlerine riayet ettiğinizi de biliyoruz" dedi.





Putin, Rusya ile Çin'in birçok ortak görevi ve amacı bulunduğunu söyleyerek bizzat Şi ile Rusya'nın Çinli dostlarının ikili ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini söyledi.





Rusya devlet başkanı, Rusya Federasyonu ve Çin'in uluslararası arenadaki etkileşiminin dünya düzeninin ve çok kutupluluğun temel ilkelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu kaydetti.





Putin, Rusya ile Çin arasındaki ticaretin "iki kattan fazla artarak" 185 milyar dolara ulaştığını vurguladı.





Rusya Devlet Başkanı, son yıllarda Çin'in kalkınmasında ileriye doğru devasa bir adım attığını kaydetti ve "Bu, dünyanın her yerinde gerçek bir ilgi uyandırıyor ve hatta sizi biraz kıskanıyoruz" dedi.





Ayrıca, Rus tarafının Çin'in Ukrayna'daki krizi çözme önerilerini dikkatle okuduğuna da işaret etti. "Müzakere sürecine her zaman açığız. Koşulsuz saygı duyduğumuz inisiyatifleriniz de dahil olmak üzere tüm bu konuları kesinlikle tartışacağız." Dedi.





Çin'in son yıllarda kalkınma açısından devasa bir atılım yaptığına dikkat çeken ve bunun tüm dünyada ilgi uyandırdığını söyleyen Putin, Rusya'nın bile Çin'e biraz imrendiğini belirtti.





Rusya Devlet Başkanı, Xi Jinping'i Çin'in başına yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti.





Putin, Şi Cinping'in son on yılda yaptığı çalışmaların Çin halkı ve temsilcileri tarafından takdir edildiğini ve bu sayede ÇHC liderliğine yeniden seçilmenin mümkün olduğunu söyledi.





‘’Ülkelerimizin gelecek için ortak hedefleri bulunuyor’’





Çin Devlet başkanı Şi Cinping ise cevabi konuşmasına ‘Değerli dostum, davetten dolayı teşekkür ederim’ diyerek başladı ve ‘’Rusya halkının gelecek yılki seçimde Putin'i destekleyeceğinden eminim’’ ifadelerini kullandı.





Rusya-Çin ilişkilerinin gelişimi Çin için önemine vurgu yapan Çin lideri Şi, "Evet, önemli bir seçim döneminden sonra il ziyaretimizi buraya yaptık. Bu bizim önemsediğimiz bir ziyaret. Rusya, Putin'in liderliğinde refah yolunda büyük gelişme gösterdi. Rusya halkının gelecek yılki seçimde Putin'i destekleyeceğinden eminim" diye konuştu.





'Vladimir Putin, Çin halkına karşı her zaman olumlu bir tavır sergiledi ve destek sağladı, Çin bunun için minnettar.' dedi.





Şi, ‘’Biz güçlü ve partner ülkeleriz. Ülkelerimizin gelecek için ortak hedefleri bulunuyor. Hedeflerimizin oluşması için birlikte hareket ediyoruz. Farklı alanlardaki ticari başarılarımızı da artırmak istiyorz. İlişkilerimiz stratejik boyutlara taşınmalı’’ ifadelerini kullandı.





Gündem Ukrayna





Özellikle Ukrayna krizi için çok önemli olan bu görüşme Çinli liderin üç günlük resmi ziyaretinin ilk ayağını oluşturuyor.





İki liderin özellikle Ukrayna konusunu detaylı şekilde yarın ele almaları bekleniyor. Geçtiğimiz ay Çin'in sunduğu barış planı teklifinin çerçevesinde görüşülmesi bekleniyor.





Bu konuda her iki lider selamlama konuşmalarında vurguladılar.