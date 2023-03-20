Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye flaş ziyaret /20 Mart 2023 19:53

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye flaş ziyaret

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edecek.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisi de adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edeceği açıklandı.

Muharrem İnce seçimin ikinci tura kalması halinde kendisinin yüzde 60 oy alacağını ileri sürüyor. Kimi anketçilere göre İnce'nin bu tezi gerçekleri yansıtmıyor. Bununla birlikte aday sayısının çoğalması sebebiyle seçimin ikinci tura kalma ihtimalinin yükseldiği fikri ağır basıyor. Muharrem İnce ve HDP'nin tavrı, seçimlerin ilk turda tamamlanması noktasında kritik bir öneme sahip. 

Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi ve BTP'nin ardından bugün HDP Genel Merkezi'ni ziyaret edip eş başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan'la görüşmüştü. 

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