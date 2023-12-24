Erdoğan'a yeni bütçe: Günlük harcaması bakın kaç milyon olacak?

TBMM’de ele alınan Cumhurbaşkanlığı bütçesi tartışma yarattı. CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde iktidara yüklendi.







Halkın unutulduğunu vurgulayan Uzun, ‘’Yaratılan tek adam rejimiyle ‘itibardan tasarruf olmaz’ denilerek har vurup harman savuruyorsunuz. 2024’de Cumhurbaşkanlığı sarayının günlük harcaması 33 milyon 600 bin lira olacak. Koruma hizmetleri için de günlük 10 milyon lira harcanacak” dedi.





Sözcü’de yer alan habere göre, Muğla’da yangın söndürme uçağı olmadığı için ormanların göz göre göre yanıp kül olduğunu hatırlatan Uzun, Cumhurbaşkanlığı’nın 15 uçağına dikkati çekti. “Kaynaklar nasıl hoyratça harcanıyor, açık kanıtı’’ diyerek tepki gösterdi.





'ÖRTÜLÜ ÖDENEĞİ HİÇ SÖYLEMİYORUM BİLE…'



Bütçenin yandaşlar ve tefeciler için yapıldığını dile getiren Uzun, özetle şu mesajları verdi:







“Bu bütçe saraydaki atanmışlar tarafından yazılmıştır. O nedenle faiz bütçesi, borç ödeme bütçesi, hatta faizin de faizlerini ödeme bütçesi olmuştur. Emekçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin, memurun, kadınların, gençlerin, öğrencinin, engellilerin velhasıl cefakar halkımızın yaşam koşullarını iyileştirecek, tek bir lira ödenek tahsisi yoktur. Bu rejim tasarruf politikasını da bir kenara itti, çıkardığı genelgelere bile uymadı. Örtülü ödeneği hiç söylemiyorum bile…





'AMA CUMHURBAŞKANLIĞININ 15 UÇAĞI VAR...'

Halk yoksulluk sınırının altında, asgari ücret de ortalama ücret haline geldi. Cumhurbaşkanının 15 uçağı var. Biz Muğla’da yangın söndürmeye uçak bulamadık ve ormanlarımız göz göre göre yanıp kül oldu. Ama Cumhurbaşkanlığının 15 uçağı var ve bu ülkede kaynakların nasıl hoyratça harcandığının açık kanıtı… Cumhurbaşkanı talimat vermezse hiçbir yetkili tek bir iş yapamıyor. Hatta oradan bir talimat gelmezse istifa bile edemiyor.”

