Erdoğan'dan AKP'ye bayramda yerel seçim mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yoluyla partililere seslenerek, bayramlarını kutladı.



Türkiye'nin en büyük ilinden en ücra köşesine kadar gece gündüz demeden davalarına omuz veren herkesi selamlayan Erdoğan, "Bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde bir Ramazan Bayramı'na daha eriştiren Rabbimize hamdediyorum. Sizlerin şahsında AK Parti teşkilatlarımızın, AK Parti'ye gönül veren 85 milyon vatandaşımın her birinin bayramını gönülden tebrik ediyorum." dedi.



YEREL SEÇİM MESAJI



"Son derece çekişmeli geçen, rekabet seviyesi yüksek bir seçim sürecini hamdolsun milletçe alnımızın akıyla geride bıraktık." diyen Erdoğan, bu vesileyle bir kez daha 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarının ülkeye ve şehirlere hayırlı olmasını diledi.



Sandıkta tecelli eden iradeyle göreve gelen belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve muhtarları ayrı ayrı tebrik eden Erdoğan, demokratik haklarını kullanmak suretiyle demokrasinin gücüne güç katan vatandaşlara da teşekkür etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin sorunsuz bir şekilde icra edilmesini sağlayan adalet ve emniyet teşkilatına, sandık görevlilerine, siyasi partilerin mensuplarına ayrıca şükranlarını sundu.



MHP'YE TEŞEKKÜR



Emeklerini, gayretlerini, samimiyetlerini çok iyi bildiği AKP'nin farklı kademelerinde görev yapan tüm yol ve dava arkadaşlarına en kalbi teşekkürlerini ifade eden Erdoğan, ayrıca Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdükleri MHP'ye teşekkür etti.



"SEÇİMLERİN MUHASEBESİNİ YAPIYORUZ"



Seçim sonuçlarının elbette ayrı ve kapsamlı bir değerlendirmenin konusu olduğunun altını çizen Erdoğan, "Biz de her parti gibi seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Asla kolaya kaçmadan milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor, en ince detayına kadar analiz ediyoruz. Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bunun ilk adımını attık. İnşallah halkayı sürekli genişleterek istişarelerimize devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



AKP'nin kurulduktan sadece 15 ay sonra milletin teveccühüne mazhar olduğunu, 22 yılda girdiği 17 seçimin hepsinde sandıktan birinci çıktığını vurgulayan Erdoğan, seçim başarılarının arka planında milletle hep güçlü gönül köprüleri kurmalarının bulunduğunu belirtti.



YENİLENME VURGUSU



Erdoğan, kendilerini yenileme, güncelleme, güç ve enerji toplamış olarak yola revan olma noktasında her zaman farklarını ortaya koyduklarını ve siyaset yolculuklarını aynı şekilde sürdüreceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



*Burada şu hususu bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Biz, 'Sizin şer gördüklerinizde hayır olabilir' ikazına ram olmuş insanlarız. Biz olanda hayır olduğuna tüm kalbimizle inanan kadroyuz.



*31 Mart seçim sonuçları Allah'ın izniyle AK Partimiz için, davamızın geleceği için, Türkiye'nin istiklal ve istikbali için hayra tebdil olacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacaktır.



*Bundan en küçük bir şüphe duymuyoruz. Sizlerden de asla yeise kapılmamanızı, tefrikaya düşmemenizi, aramıza nifak sokmaya çalışan fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum.



*Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Ramazan Bayramı'nın hepimizi saran manevi havasının bu duygularımızı perçinlemesini ve kökleştirmesini temenni ediyorum.



NASİHATLER VERDİ



Allah'ın gönülleri yumuşattığı bayram günlerinin millete büyük fırsatlar sunduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



*Bu müstesna günler vesilesiyle ezelden ebede giden kadim kardeşliğimizi tekrar hatırlıyoruz. Kırgınlıkları gidermek, küsleri barıştırmak ve helalleşmek suretiyle milletçe en muhkem kalemiz olan kardeşliğimizi de yeniliyoruz.



*Gerek teşkilat mensuplarımız arasında gerekse vatandaşlarımız içinde dargınlar varsa bu bayram vesilesiyle helalleşmeyi, sarılmayı, tekrar kucaklaşmayı ihmal etmesin. Bayram sevincini yaşarken büyüklerimizi, hısım ve akrabalarımızı ziyaret etmekten geri durmayalım.



*Aynı vatan toprağını paylaştığımız dostlarımızı mutlaka arayalım. İhtiyaç sahiplerinin kapısını çalalım. Allah'ın bizlere emaneti olan yetimlerin, öksüzlerin bu mübarek günleri buruk geçirmemeleri için hep beraber seferber olalım.



*Dünyada artık hiç kimsesi kalmamış yaşlılarımızı, piri fanilerimizi özellikle gözetelim, ziyaret edelim, ellerinden öpelim. Ülkelerindeki savaştan, terörden veya zulümden kaçarak, son çare olarak Türkiye'ye sığınmış mazlumlara sırtımızı dönmeyelim.



*Bilhassa şehitlerimizin emanetlerini bayram sevincimize ortak etmeye ihtimam gösterelim. Bu mübarek günleri 81 vilayetimizde kucaklaşma seferberliğine dönüştürerek ruhuna, anlamına ve önemine uygun şekilde idrak edelim.



"SİZLERE GÜVENİYORUM"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'li kadroların her alanda olduğu gibi milletin bayramı, bayram gibi yaşamasına da öncülük edeceğine inandığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sizlere güveniyorum. Mevla yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Ramazan Bayramınızı bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."