Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın prompterı yine tekledi /10 Nisan 2024 21:20

Erdoğan'ın prompterı yine tekledi

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın bayramlaşma törenine video konferansla katılan Erdoğan'ın prompterı tekleyince konuşması da kısa bir süre aksadı.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın bayramlaşma törenine video konferans yöntemiyle ile katılarak yerel seçim yenilgisi sonrası partililere 'yeise kapılmayın' diye seslendi.

Konuşmasının sonuna doğru "Milletimizin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor, en ince detayına kadar analiz ediyoruz" diyen Erdoğan'ın metni okuduğu prompter takılınca konuşması da kısa süre aksadı.

Prompterın düzelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kaldığı yerden devam etti.

Erdoğan daha sonra "Sizlerden de asla yeise kapılmamanızı, tefrikaya düşmemenizi, aramıza nifak sokmaya çalışan fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum. Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin" diyerek konuşmasını tamamladı.
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